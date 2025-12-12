0 800 307 555
Листопадова корекція: що відбувається із ТОП-10 криптоактивів

22
У листопаді загальна капіталізація криптовалют знизилася на 15,43% порівняно з жовтнем. Після слабкого жовтня це уже другий поспіль «червоний» місяць — і доволі чіткий сигнал, що після яскравого ралі в першій половині року ринок увійшов у глибшу корекцію.
Про це заявляють аналітики криптобіржі Binance.

Що впливало на ринок

За словами експертів, інвестори одночасно переварювали одразу кілька факторів:
  • невизначеність навколо грудневого засідання ФРС,
  • очікування підвищення ставки Банком Японії,
  • різку корекцію в «перегрітому» сегменті AI-акцій.
Частка біткоїна в загальній капіталізації ринку зменшилася до 58,7%, частка Ethereum — до 11,6%. Тобто падіння торкнулося не лише спекулятивних альткоїнів: тиск відчували й найбільші, найліквідніші активи.

Що відбувалося з Bitcoin і Ethereum

У листопаді біткоїн падав до району 80 000 доларів і закрив місяць поблизу 87 000 доларів, що відповідає зниженню приблизно на 16,7%. Важливіше не саме рух ціни, а поведінка ETF-інвесторів.
Спотові BTC-ETF зафіксували найбільші місячні відпливи з моменту запуску — близько 3,5 млрд доларів.
«Кілька тижнів поспіль чисті відпливи трималися на рівні близько чи вище 1 млрд доларів, а в окремі дні спостерігалися одні з найбільших денних відпливів від початку року. Водночас торгова активність побила рекорди: 21 листопада сумарний оборот BTC-ETF сягнув приблизно 11 млрд доларів», — йдеться у звіті.
Така динаміка показує, що для інвесторів в ETF біткоїн зараз — повноцінний ризиковий актив: потоки чутливо реагують на зміну очікувань щодо ставок і загального апетиту до ризику, а самі ETF-потоки починають дедалі сильніше впливати на ціну BTC і загальну динаміку ринку.
Ethereum у листопаді виглядав слабшим за біткоїн: ціна ETH знизилася на 21,3%. Цей рух збігся із загальною корекцією, але на нього наклався й фактор очікування великого оновлення мережі Fusaka, запланованого на грудень. Апдейт має запровадити PeerDAS і Verkle Trees, поліпшуючи масштабованість і ефективність роботи L2-рішень. Частина учасників віддала перевагу фіксації прибутку до впровадження змін, що посилило тиск на ціну в короткостроковій перспективі.
Топ-10 криптоактивів: від помірної просадки до 30%-х падінь

Серед найбільших криптовалют місяць завершився в «червоній зоні» практично для всіх:
  • BCH і TRX втратили 0,7% і 4,2% відповідно — це найменш болюча корекція у вибірці, що підкреслює їхню відносну стійкість в умовах загального зниження.
  • XRP і DOGE впали на 11,5% і 19,3%. При цьому листопад став важливою віхою для XRP: спотові ETF від Franklin і Grayscale в перший день торгів сумарно залучили близько 60 млн доларів чистих припливів, продемонструвавши помітний інституційний інтерес. DOGE-ETF від Grayscale стартував набагато скромніше, що відображає більш вибіркове ставлення інвесторів до «мем-монет».
  • BTC завершив місяць із падінням на 16,7%, наблизившись до середньозваженої ціни входу по ETF. Це посилило нервозність утримувачів і прискорило фіксацію прибутку.
  • BNB скоригувався на 18,4%, загалом повторюючи динаміку широкого ринку без виражених idiosyncratic-факторів.
  • ETH, як уже зазначалося, знизився на 21,3% на тлі ринкової корекції та очікувань оновлення Fusaka.
  • SOL просів на 25,5% — попри те, що спотові ETF на Solana продовжували фіксувати чисті припливи. Це підкреслює розходження між короткостроковою ціновою динамікою та стійким інституційним попитом.
  • Токен HYPE втратив 26,7% на тлі очікувань лінійного розблокування токенів, виділених core-команді, що посилило побоювання щодо тиску з боку емісії.
  • Найгіршим серед великих активів стала ADA, що знизилася на 31% після інциденту з розділенням ланцюга, спричиненого транзакцією, яка експлуатувала баг у мережі.
У сумі картина типова для пізньої фази ралі: спочатку під тиском опиняються найризикованіші історії, потім корекція поширюється на весь спектр ліквідних активів, включно з лідерами ринку.
Стейблкоїни: перша просадка ринку з 2022 року

Щодо стейблкоїнів аналітики зазначають, що на тлі зростання волатильності та виходу частини інвесторів у повний кеш ринок стейблкоїнів уперше з 2022 року показав невелике зниження: сукупна капіталізація скоротилася приблизно на 0,37%.
  • З одного боку, підвищені дохідності в традиційних інструментах (передусім казначейські облігації США) роблять дохід за стейблкоїнами менш привабливим.
  • З іншого — листопадова корекція на крипторинку підштовхнула частину учасників узагалі вийти з цифрових активів, а не просто перечекати в стабільних монетах.
  • Додатковим фактором стали примусові ліквідації плечових позицій на різних майданчиках, що призвело до додаткових погашень стейблкоїнів.
На рівні окремих активів тренд останніх місяців зберігся: капіталізація USDT демонструвала помірне зростання, тоді як частка USDC скорочувалася, що розширило розрив між двома найбільшими емітентами та зміцнило статус USDT як базового розрахункового шару криптоекономіки.
За матеріалами:
Finance.ua
