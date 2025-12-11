0 800 307 555
Банки США відкриють клієнтам прямий доступ до біткоїна

Криптовалюта
21
Управління контролера грошового обігу США (OCC) дозволило національним банкам і федеральним ощадним асоціаціям виступати посередниками в криптовалютних угодах.
Регулятор уточнив механіку роботи на цьому ринку. Фінустанови діятимуть за класичною агентською моделлю: укладати угоду з одним клієнтом і водночас відкривати дзеркальну (компенсуючу) позицію з іншим.
Такий підхід дозволить банкам не тримати криптовалюту на балансі та уникати спекулятивних ризиків. Їхня роль зводиться до забезпечення ліквідності та надання гарантій обом сторонам угоди.
На думку OCC, ініціатива сприятиме переходу користувачів з нерегульованих майданчиків до прозорих і повністю легальних фінансових інструментів.
Серед умов і обмежень:
  • обов’язкова перевірка законності кожної операції та її відповідності статутним повноваженням;
  • впровадження процедур контролю операційних і комплаєнс-ризиків;
  • наявність у банків експертизи з управління ризиком дефолту контрагента.

Політика SEC

Голова SEC Пол Аткінс у коментарі Decrypt заявив, що більшість ICO не слід розглядати як операції з цінними паперами. Відповідно, вони виходять за межі компетенції регулятора.
«Саме це ми й хочемо заохочувати. Такі операції, у нашому визначенні, не підпадають під критерії цінного папера», — зазначив він.
Свою позицію очільник Комісії обґрунтував таксономією токенів, представленою в листопаді. У ній кріптоіндустрію поділено на чотири категорії. На думку Аткінса, три з них самі по собі не є цінними паперами:
  • мережеві токени;
  • цифрові колекційні предмети;
  • цифрові інструменти (наприклад, квитки).
Голова SEC переконаний, що цей принцип слід застосовувати і до ICO. За його словами, сфера відповідальності регулятора — токенізовані цінні папери.
«ICO зачіпають усі чотири категорії. Три з них — у зоні відповідальності CFTC, тож нехай вони про це турбуються, а ми сфокусуємося на токенізованих цінних паперах», — підсумував він.
Аткінс також анонсував амбітну програму дій SEC щодо крипторинку на 2026 рік, пише The Block.
«Усе, що ми заклали, почне проростати й давати плоди в новому році. І ми зможемо зібрати врожай», — сказав він.
Очільник Комісії назвав пріоритетом запровадження «інноваційного винятку» — тимчасових регуляторних послаблень для крипто- та фінтех-стартапів.
За матеріалами:
Forklog
Криптовалюта
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
