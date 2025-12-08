Три американські штати створили стратегічні крипторезерви у 2025 році Сьогодні 06:10 — Криптовалюта

У 2025 році три штати США — Нью-Гемпшир, Аризона і Техас — офіційно заснували стратегічні криптовалютні резерви. Це важливий крок у визнанні криптоактивів як держмайна та інструментів управління ресурсами.

Про це повідомляє CoinDesk.

У Нью-Гемпширі до 5% державних фондів можуть інвестуватися у криптовалюту, але лише у активи з капіталізацією понад 500 млрд доларів.

Аризона створила спеціальний резервний фонд для зберігання конфіскованих біткоїнів.

Техас запровадив стратегічний крипторезерв, який має право довгостроково купувати й утримувати криптомонети. Інші штати, серед яких Массачусетс, Огайо та Мічиган, наразі лише подали відповідні законопроекти.

Ці кроки можуть стати початком ширшої інтеграції криптоактивів у державне фінансове управління США та вплинуть на світову політику щодо цифрових валют.

