0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Біткоїн перевищив 90 тис. дол: чого чекати далі

Криптовалюта
46
Біткоїн перевищив 90 тис. дол: чого чекати далі
Біткоїн перевищив 90 тис. дол: чого чекати далі
За даними Bloomberg, у Сінгапурі курс біткоїна зріс на 3,1% - до понад 90 200 доларів. Інші криптоактиви також подорожчали: ефір додав до 4% і перевищив рівень 3 000 доларів.
Ринок ще не оговтався після стрімкого падіння криптовалюти, яке розпочалося у жовтні. Цей епізод виснажив ринок, і з того часу трейдери не наважуються робити великі ставки на відновлення. Зараз же з’являються перші ознаки зміни настроїв.
Читайте також
«Підйом у понеділок здається, частково обумовлений тим, що короткострокові роздрібні трейдери збільшують свої позиції у ф’ючерсах», — зазначив Себастьян Беа, головний інвестиційний директор криптовалютної компанії ReserveOne Inc.
За даними CryptoQuant, ставка фінансування біткойна — ключовий барометр настроїв на криптовалютному ринку — знаходиться на найвищому рівні з 18 жовтня, що свідчить про оптимістичний настрій на ринку.
Читайте також
Відкрита зацікавленість у ф’ючерсних позиціях на біткоїн також зросла, відійшовши від недавніх мінімумів, але залишається нижчою, ніж у жовтні, коли біткоїн був на своїх максимумах. Рекордної позначки у 126 251 долар курс біткоїна досяг 6 жовтня.
Попри зростання інституційного інтересу та низку сприятливих для галузі рішень за президента США Дональда Трампа, який підтримує криптоіндустрію, від початку 2025 року біткоїн подешевшав приблизно на 4%.
Нагадаємо, аналітики Citigroup вважають, що протягом найближчих 12 місяців ціна біткоїна може досягти позначки 143 000 доларів. Основними факторами такого зростання є відновлення інвестицій у спотові BTC-ETF та позитивна динаміка фондових ринків.
За матеріалами:
Finance.ua
Криптовалюта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems