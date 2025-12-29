Біткоїн перевищив 90 тис. дол: чого чекати далі Сьогодні 15:35 — Криптовалюта

Біткоїн перевищив 90 тис. дол: чого чекати далі

За даними Bloomberg, у Сінгапурі курс біткоїна зріс на 3,1% - до понад 90 200 доларів. Інші криптоактиви також подорожчали: ефір додав до 4% і перевищив рівень 3 000 доларів.

Ринок ще не оговтався після стрімкого падіння криптовалюти, яке розпочалося у жовтні. Цей епізод виснажив ринок, і з того часу трейдери не наважуються робити великі ставки на відновлення. Зараз же з’являються перші ознаки зміни настроїв.

«Підйом у понеділок здається, частково обумовлений тим, що короткострокові роздрібні трейдери збільшують свої позиції у ф’ючерсах», — зазначив Себастьян Беа, головний інвестиційний директор криптовалютної компанії ReserveOne Inc.

За даними CryptoQuant, ставка фінансування біткойна — ключовий барометр настроїв на криптовалютному ринку — знаходиться на найвищому рівні з 18 жовтня, що свідчить про оптимістичний настрій на ринку.

Відкрита зацікавленість у ф’ючерсних позиціях на біткоїн також зросла, відійшовши від недавніх мінімумів, але залишається нижчою, ніж у жовтні, коли біткоїн був на своїх максимумах. Рекордної позначки у 126 251 долар курс біткоїна досяг 6 жовтня.

Попри зростання інституційного інтересу та низку сприятливих для галузі рішень за президента США Дональда Трампа, який підтримує криптоіндустрію, від початку 2025 року біткоїн подешевшав приблизно на 4%.

Нагадаємо, аналітики Citigroup вважають, що протягом найближчих 12 місяців ціна біткоїна може досягти позначки 143 000 доларів. Основними факторами такого зростання є відновлення інвестицій у спотові BTC-ETF та позитивна динаміка фондових ринків.

