У «Дії» можна подати нову заяву, якщо житло знову пошкоджене

У застосунку «Дія» з’явилась можливість повторно подати заяву на компенсацію за програмою єВідновлення, якщо житло знову постраждало від обстрілу чи атаки. Це можна зробити навіть тоді, коли ремонт за попередньою заявою вже триває.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Як працює механізм

Раніше власник мав завершити ремонт, подати звіт і дочекатися закриття попередньої заяви, перш ніж звернутися повторно. Через це виплати затримувались. Тепер нову заяву можна подати одразу після фіксації нових пошкоджень.

Як подати повторну заяву

  1. У застосунку «Дія» відкрийте «Звіт про ремонт» за попередньою заявою, яка ще в обробці.
  2. Позначте пункт «Майно було пошкоджено повторно».
  3. Подайте нове повідомлення про пошкодження та нову заяву на компенсацію.
Інфографіка: mindev.gov.ua
Після цього приїде комісія, яка зафіксує нові руйнування, перевірить стан ремонту, перерахує суму компенсації та закриє попередню заяву.

Додаткові умови

Подати повторну заяву можна лише після закриття рахунку, на який надходили кошти за попередньою компенсацією. Якщо рахунок ще активний, система повідомить про це. Невикористані кошти автоматично повертаються до державного бюджету.
Для отримання нової компенсації потрібно відкрити новий рахунок.
Нагадаємо, українці, які є власниками зруйнованих квартир, які були в будинках-обʼєктах культурної спадщини, можуть отримувати житлові сертифікати на більші суми, ніж за житло в будинках, які такого статусу не мають.
