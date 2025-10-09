0 800 307 555
укр
30
Сума сертифікатів «єВідновлення»: як розраховуватимуть в історичних будинках
Українці, які є власниками зруйнованих квартир, які були в будинках-обʼєктах культурної спадщини, можуть отримувати житлові сертифікати на більші суми, ніж за житло в будинках, які такого статусу не мають.
Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк.
Це зумовлено тим, що для історичних будівель один з коефіцієнтів, який впливає на розмір суми сертифіката, вищий.
За її словами, станом на кінець вересня, внаслідок російської збройної агресії було пошкоджено або зруйновано понад півтори тисячі будинків, які є об’єктами культурної спадщини.
Власники житла, розташованого у таких будинках, з 1 жовтня отримали можливість подаватись на «єВідновлення», якщо їхню квартиру було зруйновано або пошкоджено.

Сума житлового сертифіката

Але у випадку знищеного житла, розташованого у будинках з таким статусом, сума житлового сертифіката буде дещо вищою, ніж для тих, які такого статусу не мають.
«У формулі, за якою розраховують суму сертифіката, є так званий коефіцієнт року забудови. Для будинків, що не є обʼєктами культурної спадщини, цей коефіцієнт становить від 0,9 до 1,03. А для будинків, які мають історичну цінність, — 1,22. Ці значення прописані в Постанові КМУ № 600, яка затверджує порядок надання компенсації „єВідновлення“ та визначає механізм надання допомоги», — пояснила Олена Шуляк.

Показники, які впливають на розмір суми сертифіката

  • Базова вартість 1 м² житла на вторинному ринку по всій Україні;
  • Регіональний коефіцієнт, що залежить від області/міста розташування знищеної квартири;
  • Коефіцієнт за кількістю кімнат;
  • Коефіцієнт за роком зведення будинку;
  • Площу знищеної квартири, але для розрахунку беруть не більше 150 м², тощо.
«Який буде механізм відновлення ось такого житла, і чи не буде він сильно забюрократизований? Не буде точно. Ми дуже довго очікували, поки Міністерство культури ухвалить відповідну постанову, тому що дуже багато людей, які проживають у будинках, які мають статус пам’ятки або національного значення, або місцевого значення, давно розраховували на можливість отримання компенсації. Справа в тому, що до 1 жовтня фактично не можна було оформити компенсацію за пошкоджене житло, не можна було отримати сертифікат, тому що не знали, яким чином урегулювати питання, щоб цю пам’ятку правильно відреставрувати. Нарешті зараз відповідне рішення знайдено, — зазначила Олена Шуляк.
Завдяки Єдиній державній електронній системі в сфері будівництва (ЄДЕССБ) спрощено порядок отримання дозволів і погоджень, що означає менше бюрократії, оптимізовані процеси. Також нарешті дуже чітко прописані терміни, а також у якому випадку дає згоду той чи інший орган охорони культурної спадщини.
За матеріалами:
РБК-Україна
Нерухомість
