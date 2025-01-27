Міністри ЄС підтримали продовження санкцій проти росії — Finance.ua

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Міністри ЄС підтримали продовження санкцій проти росії

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Міністри ЄС підтримали продовження санкцій проти росії
Міністри ЄС підтримали продовження санкцій проти росії
Голови Міністерств закордонних справ (МЗС) країн Європейського союзу (ЄС) підтримали продовження санкцій проти російської федерації.
Про це повідомляє Twitter-акаунт високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.
«Європа виконує: міністри закордонних справ ЄС щойно погодилися знову продовжити санкції проти росії», — написала Каллас.
Вона додала, що санкції проти росії продовжать позбавляти москву доходів для фінансування повномасштабної війни, й відзначила, що ворог повинен заплатити за шкоду, яку завдає.
Після повномасштабного вторгнення Захід запровадив санкції, що були спрямовані на ізоляцію росії та послаблення її економічного та військового потенціалу.
Санкції охоплювали широкий спектр заходів: від фінансових обмежень, таких як відключення російських банків від системи SWIFT, до заборони експорту високотехнологічних товарів, включаючи мікрочіпи, авіаційне обладнання та передові технології. Крім того, були запроваджені персональні санкції проти високопосадовців, олігархів і компаній, пов’язаних із режимом диктатора володимира путіна.
Минулого тижня Угорщина намагалась шантажувати ЄС, погрожуючи заблокувати рішення щодо продовження санкцій проти росії. Як пише Politico, Будапешт в останній момент все ж погодився схвалити рішення.
За матеріалами:
РБК-Україна
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