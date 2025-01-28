Після останніх санкцій щодо нафти з рф азійські країни шукають нові джерела постачання — Finance.ua
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Після останніх санкцій щодо нафти з рф азійські країни шукають нові джерела постачання

Енергетика
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Азійські ринки шукають нових постачальників нафти після того, як США запровадили 10 січня нові санкції проти російської нафти.
Про це повідомляє Bloomberg.
Азійські компанії вже на шляху до отримання майже 400 000 барелів нафти щоденно з Північного моря та Казахстану в лютому, свідчать дані відстеження суден та торгівлі. Це виводить постачання на 10-місячний максимум та відроджує торгівлю, якої фактично не було останніми місяцями.
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Один з масштабних нафтопереробних заводів Індії почав закуповувати великі обсяги нафти з Західної Африки та США.
Збільшення поставок демонструє наслідки для світового ринку нафти після запроваджених Штатами санкцій, які торкнулись 161 танкера, якими перевозили російську нафту, страховиків, трейдерів та двох великих виробників.
Результатом стало те, що премії за сиру нафту з Близького Сходу зросли, що посилило стимули продавати нафту азійським ринкам.
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Санкції США призвели до збільшення запитів на постачання нафти з Саудівської Аравії, Іраку, Кувейту та ОАЕ. Але ці країни зобов’язались дотримуватись обмежень видобутку встановлені ОПЕК. Відтак це обмежить їх здатність реагувати на попит.
Це означає, що Азії доведеться закуповувати нафту з віддаленіших місць. За словами трейдерів, протягом лютого-березня до Азії відправлять близько 11−12 млн барелів нафти північноморських сортів Johan Sverdrup та Forties, а також 8 млн барелів казахстанської суміші CPC. Це — найвищий показник з квітня 2024 року. Це основні сорти нафти, які зазвичай продають азійським НПЗ замість європейських під час так званих арбітражних вікон.
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Аналогічним чином Indian Oil Corp. придбала ще щонайменше 6 млн барелів американської та африканської сирої нафти на додаток до придбаних 10 млн барелів під час минулих тендерів.
Трейдери уважно стежать за тим, що відбувається з російським експортом, зважаючи на те, що минулі заходи проти нафтових танкерів рф були для них згубними.
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