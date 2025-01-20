США вперше запровадили санкції проти нафтових танкерів, які ще будуються — Finance.ua

США вперше запровадили санкції проти нафтових танкерів, які ще будуються Сьогодні 12:10 — Світ

США вперше запровадили санкції проти нафтових танкерів, які ще будуються

США вперше запровадили санкції проти нафтових танкерів, які ще не вийшли у плавання. Шість суден, що будуються на російській верфі «Звезда», опинилися під обмеженнями, запровадженими минулого тижня.

Про це пише Reuters.

Цей крок є частиною зусиль Вашингтона щодо обмеження російського експорту нафти та ускладнення спроб москви створити власний танкерний флот.

До санкційного списку увійшли танкери «Нурсултан Назарбаєв», «Олександр Беггров», «Олексій Боголюбов» і три судна без назв, які будуються на верфі «Звезда»: 131 080, 131 060 та 131 040.

Відповідно до тексту санкцій, покупцем двох із них є російський «Совкомфлот», а решти чотирьох — судноплавний підрозділ «Роснефти» — «Роснефтефлот». Обидва підприємства також перебувають під санкціями США.

Санкції спрямовані на боротьбу з «тіньовим флотом», який росія використовує для обходу обмежень G7. Нагадаємо, ці обмеження забороняють страхування та доставку російської нафти, що продається за ціною понад $60 за барель.

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Експерти зазначають, що накладення санкцій на судна, які ще не завершені, може зробити їх добудову економічно невигідною для росії. Також це загострить проблему нестачі танкерів для експорту російської нафти, адже понад 60% суден, перелічених у санкційному списку, заходили до російських портів протягом останніх двох місяців.

Дефіцит танкерів уже спричинив різке зростання вартості фрахтових перевезень у світі.

Верф «Звезда», яка будує зазначені танкери, також потрапила під санкції. Заснована у 2015 році, вона є провідною російською суднобудівною компанією, здатною будувати великотоннажні судна. Тепер її діяльність значно ускладнена через обмеження, накладені США.

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