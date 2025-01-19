Симоненко, Шуфрич і Мураєв: Президент увів у дію рішення РНБО щодо персональних санкцій — Finance.ua

Симоненко, Шуфрич і Мураєв: Президент увів у дію рішення РНБО щодо персональних санкцій Сьогодні 17:30

Симоненко, Шуфрич і Мураєв: Президент увів у дію рішення РНБО щодо персональних санкцій

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення РНБО про санкції щодо пропагандистів рф та людей, що перейшли на бік ворога у час війни.

Про це Зеленський сказав під час відеозвернення

«Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Блокуємо пропагандистів, які працюють на росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає росії продовжувати війну», — сказав Зеленський.

Він додав, що триває процес позбавлення державних нагород.

«На звання Герой України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні», — наголосив Зеленський.

Окрім цього, зараз триває підготовка нових санкційних рішень, які незабаром будуть оприлюднені, зазначив він.

Згодом відповідний указ Президента України № 38/2025 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 січня 2025 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» був оприлюднений на сайті Офісу Президента.

Згідно із додатком до указу застосовується, зокрема, такі санкції, як блокування активів, обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із цим Законом та інше.

Серед підсанкційних осіб — Нестор Шуфрич, Євген Мураєв, Петро Симоненко, Костянтин Григоришин, Ружена Рубльова та інші.

Також указом позбавлено державних нагород низку осіб, серед яких — Юрій Бойко, Юрій Башмет, Віктор Садовничий та інші.

Санкції накладені строком на 10 років, позбавлення державних нагород — безстроково.

Указ набирає чинності із дня його опублікування.

Укрінформ За матеріалами:

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