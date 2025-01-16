Майже 100 пунктів у списку: США запровадили нові санкції проти росії — Finance.ua

Майже 100 пунктів у списку: США запровадили нові санкції проти росії Сьогодні 10:45 — Фондовий ринок

Майже 100 пунктів у списку: США запровадили нові санкції проти росії

Сполучені Штати запровадили нові санкції проти росії. У новий санкційний пакет США потрапили банки і установи, які співпрацювали з рф. Загалом майже 100 суб‘єктів.

Про це йдеться у дописі у Телеграм-каналі очільника Офісу Президента Андрія Єрмака.

«Сполучені Штати оголосили новий санкційний пакет, спрямований на посилення тиску на рф через її агресію та порушення міжнародного права. Низка пропозицій санкційної групи Макфола-Єрмака були враховані», — йдеться у дописі посадовця.

Зокрема, за його даними, до списку санкцій увійшли ключові підприємства, компанії, іноземні партнери та окремі особи, причетні до підтримки військової машини рф, фінансових махінацій і порушення санкційних режимів, майже 100 суб‘єктів.

Під обмеження потрапили:

ФГУП «Запорожская Атомная Электростанция» та її генеральний директор В. Ісаєв — структура, створена для незаконного управління окупованою ЗАЕС;

дві дочірні компанії «Росатома»: НПО «Центротех» і ФГУП «Горно-химический комбинат»;

понад 25 російських оборонних підприємств, например, Серовский механический завод, ННПО імені М.В. Фрунзе, Саранский приборостроительный завод;

іноземні компанії з Китаю, Туреччини, ОАЕ та Малайзії, які постачали мільйонні партії товарів російським підсанкційним підприємствам;

майже 30 російських компаній, що займаються закупівлею і дистрибуцією підсанкційних товарів, зокрема для виробництва дронів ZALA;

Вікторов, адвокат, який сприяв приховуванню активів Ротенбергів через міжнародні інвестиції, та пов’язані з ним компанії, включаючи керуючу компанію Evocorp;

Козлов, охоронець і бенефіціар частини компаній Бориса Ротенберга;

близько 25 металургійних підприємств рф, зокрема Каменськ-Уральський металургійний завод, Терра Сталь Групп та компанії групи Керамакс;

турецька суднобудівна верф Kuzey Star Shipyard, яка побудувала плавучий док для обслуговування атомних криголамів рф.

Наголошується, що санкції спрямовані на підрив фінансових і технологічних можливостей рф для ведення війни та обходу існуючих обмежень.

Укрінформ За матеріалами:

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