Майже 100 пунктів у списку: США запровадили нові санкції проти росії — Finance.ua
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Майже 100 пунктів у списку: США запровадили нові санкції проти росії

Фондовий ринок
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Майже 100 пунктів у списку: США запровадили нові санкції проти росії
Майже 100 пунктів у списку: США запровадили нові санкції проти росії
Сполучені Штати запровадили нові санкції проти росії. У новий санкційний пакет США потрапили банки і установи, які співпрацювали з рф. Загалом майже 100 суб‘єктів.
Про це йдеться у дописі у Телеграм-каналі очільника Офісу Президента Андрія Єрмака.
«Сполучені Штати оголосили новий санкційний пакет, спрямований на посилення тиску на рф через її агресію та порушення міжнародного права. Низка пропозицій санкційної групи Макфола-Єрмака були враховані», — йдеться у дописі посадовця.
Зокрема, за його даними, до списку санкцій увійшли ключові підприємства, компанії, іноземні партнери та окремі особи, причетні до підтримки військової машини рф, фінансових махінацій і порушення санкційних режимів, майже 100 суб‘єктів.
Під обмеження потрапили:
  • ФГУП «Запорожская Атомная Электростанция» та її генеральний директор В. Ісаєв — структура, створена для незаконного управління окупованою ЗАЕС;
  • дві дочірні компанії «Росатома»: НПО «Центротех» і ФГУП «Горно-химический комбинат»;
  • понад 25 російських оборонних підприємств, например, Серовский механический завод, ННПО імені М.В. Фрунзе, Саранский приборостроительный завод;
  • іноземні компанії з Китаю, Туреччини, ОАЕ та Малайзії, які постачали мільйонні партії товарів російським підсанкційним підприємствам;
  • майже 30 російських компаній, що займаються закупівлею і дистрибуцією підсанкційних товарів, зокрема для виробництва дронів ZALA;
  • Вікторов, адвокат, який сприяв приховуванню активів Ротенбергів через міжнародні інвестиції, та пов’язані з ним компанії, включаючи керуючу компанію Evocorp;
  • Козлов, охоронець і бенефіціар частини компаній Бориса Ротенберга;
  • близько 25 металургійних підприємств рф, зокрема Каменськ-Уральський металургійний завод, Терра Сталь Групп та компанії групи Керамакс;
  • турецька суднобудівна верф Kuzey Star Shipyard, яка побудувала плавучий док для обслуговування атомних криголамів рф.
Наголошується, що санкції спрямовані на підрив фінансових і технологічних можливостей рф для ведення війни та обходу існуючих обмежень.
За матеріалами:
Укрінформ
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