путін стурбований економікою рф на тлі загрози нових санкцій Трампа, — Reuters — Finance.ua
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путін стурбований економікою рф на тлі загрози нових санкцій Трампа, — Reuters

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путін дедалі більше стурбований проблемами в російській економіці воєнного часу. Це відбувається на тлі того, що президент США Дональд Трамп наполягає на припиненні війни з Україною та обіцяє нові санкції.
Про це повідомляє Reuters.
За словами двох джерел, знайомих із позицією кремля, оцінка ситуації в російській економіці сприяла формуванню думки серед частини російської еліти про бажаність врегулювання війни шляхом переговорів.
Трамп пообіцяв швидко припинити війну. Цього тижня він заявив, що стосовно росії ймовірні додаткові санкції, а також мита, якщо Путін не піде на переговори, додавши, що росія рухається до «великих проблем» в економіці.
Лише за кілька днів до інавгурації Трампа адміністрація президента США Джо Байдена ввела найширший пакет санкцій, спрямованих проти доходів росії від продажу нафти і газу. Як заявив радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, це надасть Трампу важіль впливу на будь-яких переговорах, здійснивши економічний тиск на росію.

«Цілі війни досягнуто»

Минулого року росія домоглася найзначніших територіальних придбань з перших днів війни і тепер контролює майже п’яту частину України.
За словами одного з джерел, знайомих із позицією кремля, путін вважає, що основні цілі війни вже досягнуті, включно з контролем над територіями, що з’єднують материкову частину росії з Кримом, і ослабленням української армії.
За словами джерела, путін також усвідомлює, який тиск війна чинить на економіку, згадавши «дійсно великі проблеми», як-от вплив високих відсоткових ставок на невійськові підприємства і промисловість.
росія збільшила витрати на оборону до пострадянського максимуму в 6,3% ВВП цього року, що становить третину бюджетних витрат. Витрати були інфляційними. Поряд з нестачею робочої сили у воєнний час, це призвело до зростання заробітної плати.
Додатково до цього уряд прагнув збільшити податкові надходження, щоб скоротити бюджетний дефіцит.
Економіка росії, рухома експортом нафти, газу і корисних копалин, за останні два роки продемонструвала зростання, незважаючи на численні раунди західних санкцій, запроваджених після вторгнення росії в Україну 2022 року.
За матеріалами:
РБК-Україна
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