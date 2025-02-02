росіяни активно скуповують нерухомість у Європі, попри санкції — Finance.ua

росіяни активно скуповують нерухомість у Європі, попри санкції Сьогодні 04:17 — Нерухомість

росіяни активно скуповують нерухомість у Європі, попри санкції

Громадяни росії продовжують колишніми темпами скуповувати нерухомість у країнах Євросоюзу, попри протистояння між країнами. Попит росіян на нерухомість у країнах ЄС та кількість угод щодо її купівлі за рік не змінилися.

Про це повідомило агентство Intermark Global.

Напрямки для купівлі нерухомості

А з урахуванням того, що загалом попит росіян на закордонну нерухомість у 2024 році значно знизився (угод з придбання нерухомості за кордоном укладено на 25% менше, ніж у 2023 році), частка ЄС у таких операціях зросла з 20% до 26%.

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Більш популярним у росіян регіоном була лише Південно-Східна Азія, на яку припало 42% угод. 17% житлових об’єктів росіяни купили в країнах Перської затоки, 7% - у Туреччині, яка раніше була найпопулярнішим місцем покупок. Там попит знизився найсильніше.

У той час, як попит на інших напрямках знижується, на європейському напрямі він залишається практично незмінним.

Так, 90% нерухомості в Європі купується з імміграційною метою — для отримання посвідки на проживання.

Це не означає, що покупці мають намір переїхати до Європи: вони часто використовують посвідку для відкриття рахунків, реєстрації компаній або просто безвізових поїздок.

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Найчастіше минулого року клієнти Intermark купували нерухомість у Франції (попит там зріс на 80% і на неї припало 37% європейських угод).

Це зараз одна з найлояльніших до росіян країн на рівні бюрократії — від видачі туристичних віз до ведення бізнесу.

Купівля нерухомості у Франції не є прямою підставою для отримання посвідки, але власник будь-якої нерухомості в країні, купленій хоч за 10 000 євро, може подати заявку на посвідку або на довгострокову візу категорії D.

Відсутність вимоги щодо розміру інвестиції робить посвідку у країні дуже доступною.

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Повертається попит і на нерухомість в Іспанії, зокрема на курортах, зазначає Intermark: кількість угод за рік зросла в 1,5 раза і склала 20% від усіх покупок нерухомості росіянами на території ЄС.

Середній чек інвестицій у нерухомість Іспанії склав $700 тис., на Кіпрі — $500 тис. Також росіяни стали частіше купувати нерухомість у Великій Британії ($350 000) та Греції ($300 000).

А ось інтерес росіян до Португалії та Угорщини, де покупцям нерухомості стало складніше оформити посвідки, за рік упав приблизно вп’ятеро.

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