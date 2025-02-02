росіяни активно скуповують нерухомість у Європі, попри санкції — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

росіяни активно скуповують нерухомість у Європі, попри санкції

Нерухомість
14
росіяни активно скуповують нерухомість у Європі, попри санкції
росіяни активно скуповують нерухомість у Європі, попри санкції
Громадяни росії продовжують колишніми темпами скуповувати нерухомість у країнах Євросоюзу, попри протистояння між країнами. Попит росіян на нерухомість у країнах ЄС та кількість угод щодо її купівлі за рік не змінилися.
Про це повідомило агентство Intermark Global.

Напрямки для купівлі нерухомості

А з урахуванням того, що загалом попит росіян на закордонну нерухомість у 2024 році значно знизився (угод з придбання нерухомості за кордоном укладено на 25% менше, ніж у 2023 році), частка ЄС у таких операціях зросла з 20% до 26%.
Читайте також
Більш популярним у росіян регіоном була лише Південно-Східна Азія, на яку припало 42% угод. 17% житлових об’єктів росіяни купили в країнах Перської затоки, 7% - у Туреччині, яка раніше була найпопулярнішим місцем покупок. Там попит знизився найсильніше.
У той час, як попит на інших напрямках знижується, на європейському напрямі він залишається практично незмінним.
Так, 90% нерухомості в Європі купується з імміграційною метою — для отримання посвідки на проживання.
Це не означає, що покупці мають намір переїхати до Європи: вони часто використовують посвідку для відкриття рахунків, реєстрації компаній або просто безвізових поїздок.
Читайте також
Найчастіше минулого року клієнти Intermark купували нерухомість у Франції (попит там зріс на 80% і на неї припало 37% європейських угод).
Це зараз одна з найлояльніших до росіян країн на рівні бюрократії — від видачі туристичних віз до ведення бізнесу.
Купівля нерухомості у Франції не є прямою підставою для отримання посвідки, але власник будь-якої нерухомості в країні, купленій хоч за 10 000 євро, може подати заявку на посвідку або на довгострокову візу категорії D.
Відсутність вимоги щодо розміру інвестиції робить посвідку у країні дуже доступною.
Читайте також
Повертається попит і на нерухомість в Іспанії, зокрема на курортах, зазначає Intermark: кількість угод за рік зросла в 1,5 раза і склала 20% від усіх покупок нерухомості росіянами на території ЄС.
Середній чек інвестицій у нерухомість Іспанії склав $700 тис., на Кіпрі — $500 тис. Також росіяни стали частіше купувати нерухомість у Великій Британії ($350 000) та Греції ($300 000).
А ось інтерес росіян до Португалії та Угорщини, де покупцям нерухомості стало складніше оформити посвідки, за рік упав приблизно вп’ятеро.
За матеріалами:
Букви
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.