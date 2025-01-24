«Газпром» скаржиться на брак грошей і вимагає підняти ціни на газ для росіян — Finance.ua
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«Газпром» скаржиться на брак грошей і вимагає підняти ціни на газ для росіян

Фондовий ринок
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Ціни на газ в росії не покривають потреби «Газпрому» для реалізації інвестиційних проєктів, заявив начальник стратегічного блоку «Газпрому» Алексей Сахаров на засіданні експертної ради при Держдумі.
Про це пише The Moscow Times.
На думку Сахарова, ціна газу для споживачів повинна зрости, щоб «Газпром» міг проводити газифікацію регіонів і фінансувати необхідні капітальні вкладення для розвитку газової інфраструктури.
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Сахаров зазначив, що чинний рівень цін не забезпечує необхідного фінансування для цього і може вплинути на надійність газопостачання в довгостроковій перспективі.
Також він зазначив, що необхідно підвищити тарифи на транспортування газу для незалежних виробників у три рази. Поточна ставка, заморожена з 2015 року (62,5 рубля за 100 км на 1000 кубометрів), не покриває витрати «Газпрому», які складають 109 рублів, а потрібна ціна — 170 рублів.
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Після початку війни в Україні уряд росії вже підвищував тарифи на газ для населення. У минулому році ціна зросла на 11,2%, а в 2022-му — на 3% влітку та на 8,5% у грудні. У 2025 році планується чергове підвищення на 10,2%, що збільшить загальний ріст ціни газу на 37% з початку війни. Для підприємств і житлово-комунального господарства тарифи зростуть на 21,3%. Зазначається, що це дасть додаткові 33 млрд рублів доходу для «Газпрому».
Нагадаємо, акції «Газпрому» подешевшали до 106 рублів — це мінімум з 2009 року.
У російському газовому монополісті «Газпром» можуть майже вдвічі скоротити чисельність співробітників центрального апарату — з 4,1 тисячі до 2,5 тисячі осіб.
За матеріалами:
Економічна Правда
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