Санкції США: «Газпром» має 45 днів, щоб вийти з сербської нафтокомпанії NIS — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Санкції США: «Газпром» має 45 днів, щоб вийти з сербської нафтокомпанії NIS

Фондовий ринок
42
Санкції США: «Газпром» має 45 днів, щоб вийти з сербської нафтокомпанії NIS
Санкції США: «Газпром» має 45 днів, щоб вийти з сербської нафтокомпанії NIS
У зв’язку з новими санкціями США проти російського нафтового сектору, компанії «Газпром Нафта» надано 45 днів для виходу зі складу власників сербської нафтової компанії NIS.
Про це заявив президент Сербії Александар Вучич, пише Reuters.
Читайте також
NIS наразі належить переважно «Газпром Нафті», яка володіє 50% акцій, та «Газпрому», що має 6,15% акцій.
У п’ятницю адміністрація Байдена запровадила наймасштабніший на цей момент пакет санкцій, спрямованих на доходи росії від нафти та газу.
Це зроблено з метою підтримки Києва та надання новій адміністрації Дональда Трампа важелів впливу для досягнення миру в Україні.
Читайте також
«Вони вимагають від нас повного виходу росіян із NIS, не скорочення, а саме усунення», — зазначив Вучич. Він додав, що балканській країні дали термін до 10 березня для завершення угоди з росіянами.
Нагадаємо, Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній рф «Газпром Нефть» і «Сургутнефтегаз», а також провайдерів страхування суден «Ингосстрах» та «Альфастрахование».
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.