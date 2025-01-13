Санкції США: «Газпром» має 45 днів, щоб вийти з сербської нафтокомпанії NIS — Finance.ua

Санкції США: «Газпром» має 45 днів, щоб вийти з сербської нафтокомпанії NIS Сьогодні 10:14 — Фондовий ринок

Санкції США: «Газпром» має 45 днів, щоб вийти з сербської нафтокомпанії NIS

У зв’язку з новими санкціями США проти російського нафтового сектору, компанії «Газпром Нафта» надано 45 днів для виходу зі складу власників сербської нафтової компанії NIS.

Про це заявив президент Сербії Александар Вучич, пише Reuters.

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NIS наразі належить переважно «Газпром Нафті», яка володіє 50% акцій, та «Газпрому», що має 6,15% акцій.

У п’ятницю адміністрація Байдена запровадила наймасштабніший на цей момент пакет санкцій, спрямованих на доходи росії від нафти та газу.

Це зроблено з метою підтримки Києва та надання новій адміністрації Дональда Трампа важелів впливу для досягнення миру в Україні.

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«Вони вимагають від нас повного виходу росіян із NIS, не скорочення, а саме усунення», — зазначив Вучич. Він додав, що балканській країні дали термін до 10 березня для завершення угоди з росіянами.

Нагадаємо, Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній рф «Газпром Нефть» і «Сургутнефтегаз», а також провайдерів страхування суден «Ингосстрах» та «Альфастрахование».

Економічна Правда За матеріалами:

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