Слідом за США: Британія вперше ввела прямі санкції проти російських нафтових компаній — Finance.ua

Слідом за США: Британія вперше ввела прямі санкції проти російських нафтових компаній Сьогодні 11:44 — Казна та Політика

Слідом за США: Британія вперше ввела прямі санкції проти російських нафтових компаній

Уряд Великої Британії оголосив про нові обмежувальні заходи проти російських енергетичних компаній

Про це йдеться у заяві британського уряду.

Вперше введені прямі санкції

Зазначається, що вперше Британія запровадила прямі санкції проти двох російських нафтових гігантів «Газпром Нефть» та «Сургутнефтегаз».

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Ці енергетичні компанії видобувають понад один мільйон барелів нафти за день, за яку, за поточними цінами, отримують близько 23 мільярда доларів США на рік, що перевищує ВВП Ямайки.

Прибутки від цих двох компаній наповнюють військову скарбницю лідера рф володимира путіна та сприяють війні росії проти України.

«Доходи від нафти є джерелом для життя путінської військової економіки. Ми не дозволимо, щоб прибутки від нафти ставили під загрозу життя українців, і також не дозволимо росії продовжувати наповнювати свою скарбницю, оскільки вона продовжує загрожувати нашій колективній безпеці. Боротьба з російськими нафтовими компаніями вичерпає кошти росії на війну, і кожен рубль, який ми заберемо з рук путіна, допоможе врятувати українські життя», — заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

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Він додав, що саме тому зробив своєю особистою місією «стримувати кремль і ті компанії, які його підтримують, на благо нашої демократії та спільної безпеки».

Реакція президента

Своєю чергою Володимир Зеленський заявив , що Велика Британія, ввівши черговий пакет санкцій, вкотре суттєво обмежила здатність путіна фінансувати агресію.

«Вдячний Сполученому Королівству за непохитну підтримку та рішучі дії проти російської воєнної машини. Запровадивши санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, Велика Британія вкотре суттєво обмежила здатність путіна фінансувати агресію», — зазначив Зеленський.

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Він підкреслив, що Україна цінує постійні зусилля Великої Британії з протидії тіньовим операціям російського флоту, які залишаються ключовим елементом нафтоторгівлі.

«Ці синхронізовані з США дії демонструють силу міжнародної єдності», — наголосив Зеленський.

Укрінформ За матеріалами:

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