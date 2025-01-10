Японія запровадила нові санкції проти рф, Північної Кореї та Китаю — Finance.ua
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Японія запровадила нові санкції проти рф, Північної Кореї та Китаю

Світ
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Японія запровадила нові санкції проти рф, Північної Кореї та Китаю
Японія запровадила нові санкції проти рф, Північної Кореї та Китаю, freepik
У п’ятницю, 10 січня, уряд Японії оголосив про додаткові санкції проти росії через її вторгнення в Україну. Обмеження також торкнулися Північної Кореї та Китаю.
Про це повідомляє The Japan Times.
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Загалом 33 організації та 12 осіб, у тому числі громадянин Північної Кореї, були додані до японського списку цілей заморожування активів відповідно до закону про іноземну валюту та зовнішню торгівлю. Також 53 організації з країн, включаючи росію та Китай, стали суб’єктами заборони на експорт й інші заходи.
Японія з 23 січня заборонить експорт до росії ще 335 товарів, включаючи невеликі мотоцикли та компоненти для спецтехніки, наприклад кранів.
Мета полягає в тому, щоб посилити відповідь Японії на підтримку Північною Кореєю росії та використання москвою третіх країн для ухилення від санкцій.
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«Додаткові кроки покликані сприяти міжнародним зусиллям для досягнення миру. Японія продовжуватиме співпрацювати з міжнародним співтовариством, включаючи своїх партнерів з G7», — заявив головний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаясі.
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак подякував Японії за посилення санкцій проти рф. Він додав, що санкції проти одного громадянина КНДР — за те, що росія використовує Північну Корею у війні проти України.
За матеріалами:
Espreso.tv
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