Японія запровадила санкції проти росії за купівлю зброї з КНДР — Finance.ua

Японія запровадила санкції проти росії за купівлю зброї з КНДР Сьогодні 10:15 — Світ

Японія запровадила санкції проти росії за купівлю зброї з КНДР

Уряд Японії вирішив запровадити санкції проти дев’яти організацій, що базуються в росії, і громадянина рф, а також двох кіпрських фірм через які москва закуповує зброю з Північної Кореї.

Про це повідомляє Kyodo News

Речник японського уряду Хаясі Йосімаса заявив у п’ятницю на пресконференції, що Японія «рішуче засуджує» поставки зброї росії з Північної Кореї, що є порушенням відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН.

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«Оскільки російське вторгнення в Україну триває, вкрай важливо вживати заходів у координації з міжнародним співтовариством», — сказав Хаясі Йосімаса.

У МЗС Японії зазначили, що активи, якими в Японії володіють санкціоновані компанії, включаючи судноплавні й військові фірми, будуть заморожені.

Економічна Правда За матеріалами:

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