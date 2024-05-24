Японія запровадила санкції проти росії за купівлю зброї з КНДР — Finance.ua

Японія запровадила санкції проти росії за купівлю зброї з КНДР
Уряд Японії вирішив запровадити санкції проти дев’яти організацій, що базуються в росії, і громадянина рф, а також двох кіпрських фірм через які москва закуповує зброю з Північної Кореї.
Про це повідомляє Kyodo News.
Речник японського уряду Хаясі Йосімаса заявив у п’ятницю на пресконференції, що Японія «рішуче засуджує» поставки зброї росії з Північної Кореї, що є порушенням відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН.
«Оскільки російське вторгнення в Україну триває, вкрай важливо вживати заходів у координації з міжнародним співтовариством», — сказав Хаясі Йосімаса.
У МЗС Японії зазначили, що активи, якими в Японії володіють санкціоновані компанії, включаючи судноплавні й військові фірми, будуть заморожені.
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