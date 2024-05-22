Мінфін США попередив німецькі банки про наслідки за обхід санкцій проти росії — Finance.ua
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Мінфін США попередив німецькі банки про наслідки за обхід санкцій проти росії

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Міністр фінансів США Джанет Єллен закликала керівників німецьких банків активізувати зусилля з дотримання санкцій проти росії і припинити спроби обійти їх, щоб самим уникнути потенційних санкцій, які можуть перекрити їм доступ до долара.
Про це пише Reuters.
«Росія продовжує закуповувати чутливі товари і розширювати свою здатність виробляти ці товари всередині країни. Ми повинні зберігати пильність і бути більш амбітними.
Я закликаю всі присутні тут інституції вжити посилених заходів з дотримання законодавства і посилити увагу до спроб Росії ухилитися від нього", — сказала Єллен під час виступу у Франкфурті-на-Майні.
«У незвично прямому попередженні вона закликала керівників німецьких банків контролювати дотримання санкцій іноземними філіями та дочірніми компаніями і звернутися до іноземних клієнтів банків-кореспондентів з проханням зробити те ж саме, особливо в юрисдикціях з високим рівнем ризику», — пише Reuters.
«росія відчайдушно прагне отримати критично важливі товари з розвинених країн, таких як Німеччина та США.
Ми повинні залишатися пильними, щоб не допустити можливості для кремля постачати компоненти для свого ОПК і отримати доступ до наших фінансових систем для цього", — додала Єллен.
Її попередження з’явилося невдовзі після того, як Міністерство фінансів США успішно змусило австрійський Raiffeisen Bank, найбільший західний банк у росії, відмовитися від угоди за участю російського олігарха Олега Дерипаски.
Зрив угоди став черговою невдачею для банку, який зазнає критики за зв’язки з москвою, що тривають вже понад два роки з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну. Тиск також підкреслив готовність Вашингтона притягати європейські банки до відповідальності за їхні зв’язки з росією.
За матеріалами:
Економічна Правда
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