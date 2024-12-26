Японія виділить Україні кошти із заморожених російських активів — Finance.ua
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Японія виділить Україні кошти із заморожених російських активів

Казна та Політика
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Японія виділить Україні кошти із заморожених російських активів
Японія виділить Україні кошти із заморожених російських активів
Японський уряд ухвалив рішення передати Україні додаткові 3 мільярди доларів із заморожених російських активів.
Про це повідомив президент України після телефонної розмови із прем’єр-міністром Японії Шігеру Ішібою.
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Зеленський подякував уряду Японії за рішення передати Україні кошти, а також за додаткову підтримку у вигляді енергетичного обладнання та будівництва укриттів.
За його словами, сторони домовилися про подальший діалог і зустрічі для поглиблення співпраці.

Загальний обсяг допомоги від Японії

Зеленський також висловив вдячність японському народу за надану гуманітарну та фінансову допомогу, яка вже сягнула 12 мільярдів доларів.
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Завдяки цій підтримці вдалося врятувати тисячі українських життів.
Нагадаємо, в Україні запустять проєкт із виготовлення японських пікапів за технологією великовузлового складання (SKD). Це спільний проєкт кількох українських виробників і японської машинобудівної компанії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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