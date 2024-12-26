Японія виділить Україні кошти із заморожених російських активів — Finance.ua

Японія виділить Україні кошти із заморожених російських активів Сьогодні 12:21 — Казна та Політика

Японія виділить Україні кошти із заморожених російських активів

Японський уряд ухвалив рішення передати Україні додаткові 3 мільярди доларів із заморожених російських активів.

Про це повідомив президент України після телефонної розмови із прем’єр-міністром Японії Шігеру Ішібою.

Читайте також Україна отримала $1 млрд від Японії та Великої Британії

Зеленський подякував уряду Японії за рішення передати Україні кошти, а також за додаткову підтримку у вигляді енергетичного обладнання та будівництва укриттів.

За його словами, сторони домовилися про подальший діалог і зустрічі для поглиблення співпраці.

Загальний обсяг допомоги від Японії

Зеленський також висловив вдячність японському народу за надану гуманітарну та фінансову допомогу, яка вже сягнула 12 мільярдів доларів.

Завдяки цій підтримці вдалося врятувати тисячі українських життів.

Нагадаємо, в Україні запустять проєкт із виготовлення японських пікапів за технологією великовузлового складання (SKD). Це спільний проєкт кількох українських виробників і японської машинобудівної компанії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.