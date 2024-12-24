Україна отримала $1 млрд від Японії та Великої Британії — Finance.ua

Україна отримала $1 млрд від Японії та Великої Британії
До держбюджету України надійшов транш обсягом $1 млрд в межах Програми за Другою позикою на підтримку політики розвитку «Основи зростання» (Second Growth Foundations Development Policy Loan — DPL).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Фінансування складається з $567 млн під гарантії уряду Японії та $483 млн під гарантії уряду Великої Британії.
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«Залучені кошти буде спрямовано на збільшення потенціалу економічного розвитку та фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держбюджету України. Вдячні Світовому банку, Японії та Великій Британії за суттєву підтримку держбюджету в цей складний період», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Метою проєкту DPL є підтримка імплементації реформ в Україні. Так, Україна отримує відповідний транш за результатами впровадження вимог Програми.
До зазначеного траншу було досягнуто результати для забезпечення сталого зростання у сферах митної та податкової політики, боротьби з корупцією, підтримки державних підприємств, розвитку приватного сектору та логістичної інфраструктури.
«Україна віддана процесу реформування навіть в умовах воєнного стану. Передусім це слугує не тільки залученню критично важливих ресурсів, а й сприяє подальшому економічному зростанню та відновленню, разом із внеском у подальшу євроінтеграцію країни», — додала заступниця міністра фінансів Ольга Зикова.
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