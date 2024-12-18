Україна отримала транш від ЄС у розмірі 4,1 млрд євро — Finance.ua

Україна отримала транш від ЄС у розмірі 4,1 млрд євро Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Україна отримала транш від ЄС у розмірі 4,1 млрд євро

Україна у середу, 18 грудня, отримала до державного бюджету 4,1 млрд євро фінансування від ЄС за програмою Ukraine Facility.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Україна отримала 4,1 млрд євро від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility. Це другий регулярний платіж, виділений Європейською комісією в межах цього інструменту», — сказано в повідомленні.

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Черговий транш став результатом виконання Україною усіх заходів, визначених Планом України.

Загальна цьогорічна допомога за ініціативою Ukraine Facility складає 16,1 мільярда євро. Загалом у її межах передбачено надання Україні 50 млрд євро. Програма діятиме з 2024 до 2027 року.

Довідка Finance.ua:

у травні 2024 року Рада ЄС ухвалила план для Ukraine Facility, що визначає наміри уряду України щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також реформи, які він планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років. Цей крок дозволив розпочати регулярні виплати в рамках Фонду для України на 50 мільярдів євро;

за даними президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, від початку вторгнення рф станом на початок серпня Євросоюз надав Україні допомоги на 108 млрд євро.

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