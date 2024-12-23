Україна отримала $1,1 млрд від МВФ — Finance.ua
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Україна отримала $1,1 млрд від МВФ

Казна та Політика
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Україна отримала $1,1 млрд від МВФ
Україна отримала $1,1 млрд від МВФ
До Держбюджету України надійшов сьомий транш обсягом близько $1,1 млрд (834,9 млрд СПЗ) від МВФ в рамках чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility — EFF.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
«За час функціонування програми EFF, Україна успішно пройшла вже шість переглядів, що дозволило залучити близько $9,8 млрд з передбачених програмою $15,6 млрд. Ми продовжуємо активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ за Програмою», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
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Наступні заходи, які Україна повинна буде вжити, визначено у спільному Меморандумі України та МВФ про економічну та фінансову політику. Зокрема, це продовження структурних реформ, що охоплюють державні фінанси, фінансовий сектор, монетарну та валютно-курсову політику, урядування, боротьбу з корупцією та енергетичний сектор.
Як додав у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр Денис Шмигаль, це шостий транш за спільною програмою в межах Механізму розширеного фінансування EFF.
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«Кошти вже надійшли на українські рахунки. Їх спрямуємо на фінансування критичних видатків бюджету. Вдячні Міжнародному валютному фонду за непохитну підтримку нашої держави протягом повномасштабної війни», — написав Шмигаль.
Нагадаємо, що 20 грудня Виконавча рада Фонду схвалила шостий перегляд програми EFF. На 2025 рік програмою МВФ EFF передбачено до $2,7 млрд за результатами чотирьох переглядів. Загалом у рамках програми EFF Україна вже виконала 35 структурних маяків, із яких 20 стосуються фіскальної політики.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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