Україна отримала $1,1 млрд від МВФ — Finance.ua

Україна отримала $1,1 млрд від МВФ Сьогодні 12:40 — Казна та Політика

Україна отримала $1,1 млрд від МВФ

До Держбюджету України надійшов сьомий транш обсягом близько $1,1 млрд (834,9 млрд СПЗ) від МВФ в рамках чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility — EFF.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

«За час функціонування програми EFF, Україна успішно пройшла вже шість переглядів, що дозволило залучити близько $9,8 млрд з передбачених програмою $15,6 млрд. Ми продовжуємо активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ за Програмою», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Наступні заходи, які Україна повинна буде вжити, визначено у спільному Меморандумі України та МВФ про економічну та фінансову політику. Зокрема, це продовження структурних реформ, що охоплюють державні фінанси, фінансовий сектор, монетарну та валютно-курсову політику, урядування, боротьбу з корупцією та енергетичний сектор.

Як додав у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр Денис Шмигаль, це шостий транш за спільною програмою в межах Механізму розширеного фінансування EFF.

«Кошти вже надійшли на українські рахунки. Їх спрямуємо на фінансування критичних видатків бюджету. Вдячні Міжнародному валютному фонду за непохитну підтримку нашої держави протягом повномасштабної війни», — написав Шмигаль.

Нагадаємо, що 20 грудня Виконавча рада Фонду схвалила шостий перегляд програми EFF. На 2025 рік програмою МВФ EFF передбачено до $2,7 млрд за результатами чотирьох переглядів. Загалом у рамках програми EFF Україна вже виконала 35 структурних маяків, із яких 20 стосуються фіскальної політики.

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