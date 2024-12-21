У 2026−2027 роках значно покращиться ВВП України — МВФ
Міжнародний валютний фонд підтвердив прогноз зростання ВВП України на рівні 4% цього року та 2,5−3,5% - наступного та водночас спрогнозував відчутне покращення цього показника в 2026—2027 роках.
Про це йдеться в офіційному повідомленні МВФ за результатами завершення шостого перегляду програми EFF для України.
Зазначається, що реальний ВВП цьогоріч може досягти 4% зі зниженням до 2,5−3,5% наступного року.
Що вплинуло
Фахівці МВФ пояснили, що зростання економіки у 2024 році буде зумовлене більшою стійкістю до енергетичних шоків, проте наступного року економіка може зіштовхнутися з уповільненням через вплив війни, проблеми на ринку праці та пошкодження енергетичної інфраструктури.
Незважаючи на це, інфляція в Україні зросла, переважно через підвищення цін на продукти харчування, але інфляційні очікування залишаються стабільними.
МВФ високо оцінив зусилля уряду України у збереженні зовнішніх резервів та посиленні монетарної політики.
Прогноз на 2026−2027 роки
У МВФ прогнозують, що зростання ВВП України в 2026—2027 роках відчутно збільшиться — до 5,3% та 4,5% відповідно. Причому база таких розрахунків не деталізується.
У Фонді вкотре наголосили на необхідності збереження імпульсу реформ у боротьбі з корупцією та у сфері врядування.
Зокрема, підкресливши, що владі «необхідно просуватися у створенні нового суду з публічних спорів та внести зміни до кримінально-процесуального кодексу».
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