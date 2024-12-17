В Україні планують розпочати виробництво японських пікапів, — Мінекономіки Сьогодні 22:20

В Україні запустять проєкт із виготовлення японських пікапів за технологією великовузлового складання (SKD). Це спільний проєкт кількох українських виробників і японської машинобудівної компанії.

Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Спільно із українськими партнерами японська компанія планує розпочати виробництво пікапів за технологією великовузлового складання, а в майбутньому планують перейти до дрібновузлового виробництва (CKD)», — сказала вона під час бізнес-форуму, організованого Японською організацією зовнішньої торгівлі.

Свириденко зазначила, що нині в Україні працює понад 40 ключових японських компаній.

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«Україна має багаторічну виробничу і інженерну традицію, значний парк сучасного обладнання, що робить українські промислові підприємства перспективними партнерами для виробничої кооперації з японськими компаніями. Уряд зі свого боку пропонує підтримку у вигляді компенсацій для проєктів із значними інвестиціями та податкові і митні пільги в межах індустріальних парків», — додала чиновниця.

За її словами, нині для інвесторів доступне страхування від воєнних ризиків від американської агенції із фінансування міжнародного розвитку DFC, багатосторонньої агенції з гарантій інвестицій MIGA, Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), іноземних експортно-кредитних агенцій та української ЕКА.

Юлія Свириденко подякувала Японії за внесок у розмірі 36 мільйонів доларів у SURE Trust Fund. Це посилює можливості багатосторонньої агенції з гарантій інвестицій MIGA.

«Японія виділила приблизно 1,25 мільярда євро через ініціативи NEXI, забезпечивши надійну фінансову підтримку для японських компаній, які готові інвестувати та працювати на українському ринку. Ми розраховуємо на посилення співпраці Української експортно-кредитної агенції та NEXI, особливо в розрізі мобілізації капіталу для українського ЕКА. А також на подальшу співпрацю з українськими бізнесами в ключових економічних секторах для залучення японських технологій», — додала Юлія Свириденко.

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