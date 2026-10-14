Релокація через роботу: як підготуватися до переїзду та що може зробити роботодавець

Нова робота в іншому місті чи країні може відкрити нові кар’єрні можливості, але разом із привабливим офером з’являються й додаткові витрати — житло, документи, переїзд і розрахунок бюджету на перші місяці. Якщо заздалегідь не з’ясувати, яку допомогу надає роботодавець і скільки коштуватиме життя на новому місці, навіть вигідна пропозиція може обернутися фінансовими труднощами.

Із посиланням на robota.ua розповідаємо, що таке релокейт, як відбувається переїзд через роботу, на яку підтримку можна розраховувати та що варто врахувати перед зміною місця проживання.

Що таке релокейт через роботу

Релокейт, або релокація, — це переїзд до іншого міста чи країни у зв’язку з роботою. Причиною може бути нова пропозиція від роботодавця, переведення до іншого офісу або приєднання до команди, яка працює в іншому місці.

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Релокація може бути тимчасовою або постійною. Наприклад, працівника можуть запросити до іншого офісу на кілька місяців для роботи над проєктом або запропонувати переїхати за кордон на кілька років.

Релокейт відрізняється від відрядження. Під час відрядження працівник їде у службову поїздку, після якої зазвичай повертається до свого основного місця роботи та проживання. Релокація передбачає зміну місця проживання на певний або невизначений період.

Як відбувається релокація працівника

Порядок переїзду залежить від компанії та умов роботи. В одних випадках роботодавець організовує процес за допомогою HR-фахівців або спеціальної команди, в інших — лише частково компенсує витрати, а решту питань працівник вирішує самостійно.

Зазвичай релокація складається з кількох етапів.

Офер або переведення. Працівник отримує пропозицію роботи чи дізнається про можливість перейти до іншого офісу. Узгодження умов. Сторони домовляються про зарплату, графік, дату початку роботи, строки переїзду та витрати, які покриватиме компанія. Оформлення документів. Якщо переїзд відбувається за кордон, можуть знадобитися документи для проживання та працевлаштування, медичне страхування й інші дозволи. Підготовка до переїзду. Працівник шукає житло, купує квитки, організовує перевезення речей і планує витрати. Облаштування на новому місці. Після приїзду потрібно розпочати роботу, познайомитися з командою та вирішити побутові питання.

Якщо переїзд відбувається до іншої країни, вимоги до документів і працевлаштування потрібно перевіряти окремо. Вони залежать від країни, громадянства працівника та підстав для перебування.

Що може запропонувати роботодавець

Пакет допомоги з переїздом називають relocation package. Його наповнення залежить від компанії, посади, країни та внутрішніх правил. Тому ще до прийняття офера варто уточнити, які витрати роботодавець готовий взяти на себе.

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До такого пакета можуть входити:

квитки — компанія може оплатити дорогу працівникові, а іноді й членам його сім’ї.

перевезення речей — роботодавець може повністю або частково компенсувати витрати на транспортування особистих речей.

тимчасове житло — на перший час можуть надати квартиру або оплатити проживання в готелі.

допомога з пошуком помешкання — компанія може організувати пошук житла, оплатити послуги агента або компенсувати частину оренди.

оформлення документів — працівникові можуть надати консультації та допомогти з отриманням необхідних дозволів.

одноразова виплата — деякі роботодавці передбачають кошти на першочергові витрати після переїзду.

підтримка сім’ї — наприклад, консультації щодо пошуку школи чи дитячого садка для дітей.

Умови компенсації краще погодити до підписання договору. Зокрема, варто з’ясувати, які саме витрати відшкодовують, коли виплачують кошти та чи доведеться повертати компенсацію в разі дострокового звільнення.

Як підготуватися до релокейту

Щоб переїзд не перетворився на низку термінових справ і незапланованих витрат, краще скласти план заздалегідь.

Перевірте документи. Зверніть увагу на строк дії паспорта та інших необхідних документів. Зробіть копії важливих паперів. Узгодьте дату початку роботи. Врахуйте час на дорогу, оформлення документів і облаштування на новому місці. Знайдіть житло. Заздалегідь пошукайте тимчасове або постійне помешкання та уточніть умови оренди. Сплануйте бюджет. Порахуйте витрати на дорогу, житло, харчування, транспорт і першочергові покупки. Передбачте запас грошей на непередбачені ситуації. Дізнайтеся про місцеві послуги. Перевірте, як працює громадський транспорт, де можна отримати медичну допомогу та які банківські послуги доступні. Вирішіть, що брати із собою. Оцініть вартість перевезення речей і визначте, що доцільніше взяти, а що — придбати після переїзду. Збережіть важливі контакти. Запишіть контакти HR-фахівця, керівника або іншої людини, яка допоможе вирішити організаційні питання.

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Під час переїзду за кордон додатково перевірте правила в’їзду, проживання та працевлаштування, а також вимоги щодо податків і медичного страхування.

Що врахувати перед переїздом

Під час оцінювання пропозиції важливо враховувати не тільки посаду й зарплату, а й те, як переїзд вплине на фінанси та повсякденне життя. Для цього варто заздалегідь оцінити кілька факторів:

дохід після сплати податків: уточніть, скільки грошей фактично отримуватимете щомісяця;

вартість життя: порівняйте витрати на продукти, транспорт, комунальні послуги та інші регулярні потреби;

умови трудового договору: перевірте тривалість контракту, випробувальний термін і правила припинення співпраці;

витрати на оренду: дізнайтеся про вартість житла, розмір застави та можливі додаткові платежі;

сімейні обставини: якщо переїжджаєте з родиною, врахуйте роботу партнера, навчання дітей та інші потреби близьких;

запасний план: продумайте, як діяти, якщо робота завершиться раніше, ніж очікувалося.

Cтворено за допомогою ШІ

Окрему увагу варто приділити умовам перебування в іншій країні. Якщо право на проживання або роботу залежить від конкретного роботодавця, зміна роботи чи звільнення можуть вплинути на подальше перебування в країні.