Виробництво дронів і технологічна ставка: Зеленський розповів про плани на 2025 рік — Finance.ua

Виробництво дронів і технологічна ставка: Зеленський розповів про плани на 2025 рік Сьогодні 06:54

Виробництво дронів і технологічна ставка: Зеленський розповів про плани на 2025 рік

Президент України Володимир Зеленський під час представлення Плану стійкості заявив про плани держави щодо виробництва озброєнь.

Про це глава держави розповів під час виступу у Верховній Раді.

Виробництво дронів в Україні

«Зараз на деяких ділянках фронту — і це найбільш гарячі наші місця — під 90% знищеної техніки окупанта забезпечуються саме дронами. FPV і інші дрони фактично компенсовують дефіцит артилерії в нашій армії», — заявив Зеленський.

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«Україна вже робить максимум, щоб наростити своє власне виробництво гармат та артилерійських снарядів, та виробництво у співпраці з нашими партнерами. В цьому році ми вже виробили більше, ніж за два з половиною мільйони мінометних пострілів і снарядів до нашої артилерії калібрів від 60 до 155-го артилерійського калібру. Але так само нарощуємо все, що стосується виробництва наших дронів. Наступного року Україна виробить як мінімум 30 тисяч далекобійних дронів», — розповів президент.

Ракетна програма

Він також заявив, що поставлено завдання виготовити щонайменше 3000 крилатих ракет і ракет-дронів.

«Так само як і в цьому році, в наступному році ми повністю виконаємо цілі по виробництву і постачанню всіх інших типів дронів. Продовжуємо шукати рішення для збиття „Шахедів“ за допомогою FPV», — повідомив глава держави.

Щодо української ракетної програми, то Зеленський повідомив, що були виготовлені «довгі» ракети «Нептун». Він зауважив, що вже сама їхня назва свідчить про завдання. Президент також повідомив, що вже є перші ураження.

Технологічна ставка

«Одним лише нарощуванням виробництва ми не можемо обійтися. Нам потрібно випереджати Росію у технологіях. Зараз часто ми шукаємо відповіді на їхні вже технологічні рішення. Потрібно, щоб вони шукали відповіді на наші технологічні рішення. І саме це є головною ідеологією пункту „Зброя“ в Плані стійкості. Заради цього в Україні впроваджується формат Технологічної ставки. У цьому форматі на регулярній основі будемо збирати найкращих фахівців та найкорисніші технологічні ідеї», — розповів глава держави.

Він додав, що перше засідання ставки відбудеться на початку грудня.

До слова, напередодні міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна збільшила виробництво крилатих ракет «Нептун» та удосконалила їх для ураження цілей на дальніх відстанях. Уже виготовлено перші 100 ракет.

ТСН За матеріалами:

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