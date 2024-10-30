Сили безпілотних систем ЗСУ зможуть самостійно закуповувати дрони та РЕБ — Finance.ua

Сили безпілотних систем ЗСУ зможуть самостійно закуповувати дрони та РЕБ Сьогодні 09:32 — Казна та Політика

Сили безпілотних систем ЗСУ зможуть самостійно закуповувати дрони та РЕБ

Кабмін включив Командування Сил безпілотних систем (СБС) до переліку державних замовників дронів та засобів радіоелектронної боротьби, які закуповуються через Міноборони та Держспецзв’язку.

Про це поінформував міністр оборони Рустем Умєров, передає пресслужба українського оборонного відомства.

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За словами міністра, це дозволить швидше й ефективніше посилювати спроможності цього роду військ на суші, в повітрі та на морі.

«Продовжуємо масштабувати Сили безпілотних систем — унікальний рід військ, якого немає в жодній армії світу. Особливо важливо, що тепер СБС зможуть оперативно формувати потреби фронту у сфері безпілотних систем та протидії ворожим дронам», — додав Умєров.

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Як повідомили у Міноборони, за 10 місяців 2024 року відомство спільно з Мінцифрою законтрактували 1,6 млн безпілотників різних типів на загальну суму понад 114 млрд грн.

Там розповіли, що з цього обсягу постачальниками вже виконано замовлення на 1.28 мільйона БпЛА вартістю понад 81 млрд грн. Водночас до кінця року заплановано поставку ще 366 940 одиниць дронів.

На 2025 рік Міноборони спільно з Мінцифрою законтрактували 155 205 одиниць безпілотних літальних апаратів на суму 32.33 млрд грн. Сумарно на 2024−2025 роки вже законтрактовано 1,8 млн безпілотників на суму майже 147 млрд грн.

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