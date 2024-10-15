Вже є мільйон дронів, закуплених за державний кошт і поставлених на фронт — Зеленський — Finance.ua
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Вже є мільйон дронів, закуплених за державний кошт і поставлених на фронт — Зеленський

Казна та Політика
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Вже є мільйон дронів, закуплених за державний кошт і поставлених на фронт — Зеленський
Вже є мільйон дронів, закуплених за державний кошт і поставлених на фронт — Зеленський
Держава вже закупила та поставила на фронт один мільйон безпілотників для Сил оборони.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у ході свого вечірнього відеозвернення.
Він розповів, що у понеділок заслухав доповідь свого радника зі стратегічних питань Олександра Камишіна щодо виробництва озброєння для ЗСУ.

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«Станом на сьогодні є вже мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт та поставлені на фронт. І це тільки те, що робить держава. Є також постачання від волонтерів, від усіх, хто підтримує», — сказав Зеленський.
Він додав, що держава й надалі нарощуватиме ці поставки, «щоб технологічний розвиток допомагав берегти життя військових».
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявив, що до кінця року Україна виготовить 1,5 мільйона дронів. Він відзначив, що сфера безпеки й оборони — це пріоритет № 1 в державному бюджеті. Наступного року на це передбачено 2,2 трлн грн, що складає 26% ВВП.
За матеріалами:
Слово і Діло
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