Вже є мільйон дронів, закуплених за державний кошт і поставлених на фронт — Зеленський Сьогодні 11:15 — Казна та Політика

Вже є мільйон дронів, закуплених за державний кошт і поставлених на фронт — Зеленський

Держава вже закупила та поставила на фронт один мільйон безпілотників для Сил оборони.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у ході свого вечірнього відеозвернення.

Він розповів, що у понеділок заслухав доповідь свого радника зі стратегічних питань Олександра Камишіна щодо виробництва озброєння для ЗСУ.

«Станом на сьогодні є вже мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт та поставлені на фронт. І це тільки те, що робить держава. Є також постачання від волонтерів, від усіх, хто підтримує», — сказав Зеленський.

Він додав, що держава й надалі нарощуватиме ці поставки, «щоб технологічний розвиток допомагав берегти життя військових».

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявив , що до кінця року Україна виготовить 1,5 мільйона дронів. Він відзначив, що сфера безпеки й оборони — це пріоритет № 1 в державному бюджеті. Наступного року на це передбачено 2,2 трлн грн, що складає 26% ВВП.

Слово і Діло За матеріалами:

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