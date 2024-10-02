Україна виготовить 1,5 мільйона дронів до кінця року — Finance.ua

Україна виготовить 1,5 мільйона дронів до кінця року
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що до кінця року Україна виготовить 1,5 мільйона дронів.
Він відзначив, що сфера безпеки й оборони — це пріоритет № 1 в державному бюджеті. Наступного року на це передбачено 2,2 трлн грн, що складає 26% ВВП.
«Ще один напрямок підтримки нашого війська — це збільшення кількості зброї та техніки, яку мають захисники України. Щодня працюємо з партнерами над збільшенням поставок зброї і посилюємо розвиток власного оборонно-промислового комплексу. У 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі. Кожен другий боєприпас у зоні бойових дій — український», — наголосив Шмигаль.
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Прем’єр-міністр зауважив, що до кінця року Україна виготовить 1,5 млн дронів. При цьому держава не лише випускає безпілотники, але й готує кадри для управління ними.
«Уряд дає старт експериментальному проекту щодо сертифікації шкіл операторів БпЛА. Встановлюємо чіткі вимоги для цих шкіл та уніфікуємо навчальний процес», — зазначив очільник уряду.
Крім того, Україна продовжує реалізацію власної ракетної програми, виходить на значні обсяги виробництва артилерійських систем та броньованої техніки. Налагоджуються спільні виробництва з партнерами, а також залучаються кошти партнерів для купівлі української зброї для України.
Ще один важливий аспект, за словами прем’єр-міністра, це викорінення бюрократичної тяганини завдяки цифровізації. Вже запрацювали застосунки «Армія+» та «Резерв+», а незабаром запрацює «Ветеран+».
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