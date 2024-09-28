Скільки дронів на рік може виробити Україна самотужки — Finance.ua

Скільки дронів на рік може виробити Україна самотужки Сьогодні 08:21 — Казна та Політика

Скільки дронів на рік може виробити Україна самотужки, Фото: ілюстративне

Україна має потенціал виробляти кілька мільйонів дронів щорічно.

Про це сказав міністр оборони Рустем Умєров в інтервʼю для телемарафону «Єдині новини».

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За словами міністра, цьогоріч влада пояснила ринку, що буде закуповувати більш ніж мільйон дронів. Однак повідомлень про те, скільки здатні виготовити українські виробники, не було.

«Ми зі своєї сторони не казали, скільки ми можемо виробити. Але декілька мільйонів дронів ми можемо виробити, з яких держбюджет деякі речі оплачує, деякі кошти ми отримуємо від партнерів. Тобто наша спроможність — більш ніж декілька мільйонів дронів. І ми це спроможні зробити», — наголосив Умєров.

Він додав, що наступного року Україна «не дасть ворогу її обійти».

«У цьому році ми будемо виробляти дронів вже в декілька разів більше», — підкреслив голова Міноборони.

Умєров також заявив про розширення ракетної програми.

«Ми робимо все, щоб у нас ракетна програма була наближена до дронової програми, яка є в нашій країні», — сказав він.

Нагадаємо, українські виробники безпілотних технологій вперше зможуть взяти участь у тендерах, які організовує Коаліція дронів в рамках Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»).

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