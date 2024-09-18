Українські виробники вперше зможуть взяти участь у тендерах Коаліції дронів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українські виробники вперше зможуть взяти участь у тендерах Коаліції дронів

Казна та Політика
5
Українські виробники вперше зможуть взяти участь у тендерах Коаліції дронів
Українські виробники вперше зможуть взяти участь у тендерах Коаліції дронів
Українські виробники безпілотних технологій вперше зможуть взяти участь у тендерах, які організовує Коаліція дронів в рамках Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
Серія тендерів передбачає два лоти: на виробництво вдосконалених FPV-дронів та дронів-перехоплювачів. До участі у цих тендерах вперше запрошуються українські компанії, що є важливим кроком для підтримки вітчизняного виробництва.

Як взяти участь у тендері

Для участі у тендері виробникам необхідно зареєструватися на сайті Міністерства оборони Великої Британії та подати свої заявки. Пропозиції щодо FPV-дронів приймаються до 14 жовтня, а для дронів-перехоплювачів — до 11 листопада.
Усі подані заявки будуть розглянуті членами Коаліції дронів, після чого оберуть переможців.
Читайте також
Компанії, що переможуть у тендерах, отримають замовлення на виробництво безпілотників для подальшого тестування та оцінки. В разі успішних результатів тестувань планується масштабне замовлення FPV-дронів від компаній-переможців.

Мета проєкту

«Мета цієї коаліції — забезпечити промислове виробництво FPV-дронів, щоб створити технологічну перевагу над ворогом на довгострокову перспективу. Важливо не лише масштабувати виробництво на Заході, але й підтримати українські компанії, які здатні виробляти таку техніку. Тому ми вперше залучаємо вітчизняних виробників до участі у тендерах», — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Читайте також

Про Коаліцію дронів

Нагадаємо, Коаліція дронів була створена у лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі «Рамштайн». Ініціатива запропонована Латвією та координується разом з Великою Британією.
До складу Коаліції входять 16 країн-партнерів, які вже постачають Україні дрони. На акумульовані кошти в розмірі 50 мільйонів євро планується закупівля ще 20−30 тисяч дронів.
Українські компанії вперше матимуть унікальну можливість долучитися до цього процесу і зробити свій внесок у забезпечення технологічної переваги на полі бою.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.