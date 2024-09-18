Українські виробники вперше зможуть взяти участь у тендерах Коаліції дронів — Finance.ua

Українські виробники вперше зможуть взяти участь у тендерах Коаліції дронів Сьогодні 12:17 — Казна та Політика

Українські виробники вперше зможуть взяти участь у тендерах Коаліції дронів

Українські виробники безпілотних технологій вперше зможуть взяти участь у тендерах, які організовує Коаліція дронів в рамках Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Серія тендерів передбачає два лоти: на виробництво вдосконалених FPV-дронів та дронів-перехоплювачів. До участі у цих тендерах вперше запрошуються українські компанії, що є важливим кроком для підтримки вітчизняного виробництва.

Як взяти участь у тендері

Для участі у тендері виробникам необхідно зареєструватися на сайті Міністерства оборони Великої Британії та подати свої заявки. Пропозиції щодо FPV-дронів приймаються до 14 жовтня, а для дронів-перехоплювачів — до 11 листопада.

Усі подані заявки будуть розглянуті членами Коаліції дронів, після чого оберуть переможців.

Компанії, що переможуть у тендерах, отримають замовлення на виробництво безпілотників для подальшого тестування та оцінки. В разі успішних результатів тестувань планується масштабне замовлення FPV-дронів від компаній-переможців.

Мета проєкту

«Мета цієї коаліції — забезпечити промислове виробництво FPV-дронів, щоб створити технологічну перевагу над ворогом на довгострокову перспективу. Важливо не лише масштабувати виробництво на Заході, але й підтримати українські компанії, які здатні виробляти таку техніку. Тому ми вперше залучаємо вітчизняних виробників до участі у тендерах», — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Про Коаліцію дронів

Нагадаємо, Коаліція дронів була створена у лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі «Рамштайн». Ініціатива запропонована Латвією та координується разом з Великою Британією.

До складу Коаліції входять 16 країн-партнерів, які вже постачають Україні дрони. На акумульовані кошти в розмірі 50 мільйонів євро планується закупівля ще 20−30 тисяч дронів.

Українські компанії вперше матимуть унікальну можливість долучитися до цього процесу і зробити свій внесок у забезпечення технологічної переваги на полі бою.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.