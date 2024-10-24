Скільки дронів виготовила Україна в 2024 році — Finance.ua
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Скільки дронів виготовила Україна в 2024 році

Технології&Авто
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Скільки дронів виготовила Україна в 2024 році
Скільки дронів виготовила Україна в 2024 році
Україна перевиконала план з виробництва дронів. Всього за цей рік було допущено до експлуатації понад 900 нових зразків озброєння та військової техніки.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
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Він зазначив, що Україні вдалося перевиконати плани з виробництва дронів, про які наприкінці минулого року говорив колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Він заявляв, що у 2024-му в Україні планують виготовити мільйон FPV-дронів, понад 10 тисяч ударних дронів з середньою дальністю польоту та понад тисячу безпілотників з дальністю від тисячі кілометрів.
«Цифри я називати не буду. Але всі ці показники по цьому напрямку, з цих номенклатур перевиконано. Це завдяки створенню сприятливих умов для розвитку в Україні оборонної індустрії за цим напрямком. Тобто Кабінетом міністрів були створені такі умови, які спонукали розширення виробництва, його масштабування і створення великої кількості приватних підприємств», — заявив Гаврилюк.
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Заступник міністра оборони додав, що виробництво зробило дуже вагомий крок у створенні безпілотних систем. Особливо це стосується безпілотної авіації, ближньої та дальньої дії.
«Також великий крок у цьому році зроблений в напрямку розвитку наземних роботизованих комплексів та надводних комплексів. Загалом за цей рік було кодифіковано та допущено до експлуатації у Силах оборони понад 900 нових зразків озброєння та військової техніки — це за дев’ять місяців 2024 року», — сказав він.
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За словами Гаврилюка, з лютого 2022 року допущено до постачання у військах понад 200 безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) різних типів та призначення, понад 40 наземних роботизованих комплексів (НРК) вітчизняного виробництва. Більшість з них — саме у 2024 році. За дев’ять місяців поточного року було допущено до експлуатації 140 БпАК та 33 НРК.
За матеріалами:
РБК-Україна
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