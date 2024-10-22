Зеленський анонсував пакет на $800 млн зі США для виробництва дронів в Україні — Finance.ua

Зеленський анонсував пакет на $800 млн зі США для виробництва дронів в Україні Сьогодні 11:15 — Казна та Політика

Зеленський анонсував пакет на $800 млн зі США для виробництва дронів в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що США готують пакет допомоги на 800 мільйонів доларів, які підуть на фінансування виробництва дронів в Україні.

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

У зверненні Зеленський розповів про переговори з шефом Пентагону Ллойдом Остіном, який перебував із візитом у Києві, та згадав оголошений пакет допомоги на 400 мільйонів доларів.

«Готується і ще окремий пакет — фінансування на виробництво українських дронів, 800 мільйонів доларів. Україна вдячна за цю підтримку. Нам потрібно, щоб попри будь-які загрози політичного характеру у світі Україна могла незмінно захищати свій суверенітет, свою незалежність. Обов’язково це буде», — додав він.

Також, сказав глава держави, з Остіном він обговорив реалізацію українського «плану перемоги» — «конкретні кроки, які можуть реалізувати пункти «плану».

«Ми потребуємо рішучості партнерів, і особливо на тлі інформації про нову роль Північної Кореї у підтримці росії», — зазначив Зеленський.

Європейська правда За матеріалами:

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