Зеленський анонсував пакет на $800 млн зі США для виробництва дронів в Україні — Finance.ua
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Зеленський анонсував пакет на $800 млн зі США для виробництва дронів в Україні

Казна та Політика
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Зеленський анонсував пакет на $800 млн зі США для виробництва дронів в Україні
Зеленський анонсував пакет на $800 млн зі США для виробництва дронів в Україні
Президент Володимир Зеленський заявив, що США готують пакет допомоги на 800 мільйонів доларів, які підуть на фінансування виробництва дронів в Україні.
Про це він сказав у вечірньому зверненні.
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У зверненні Зеленський розповів про переговори з шефом Пентагону Ллойдом Остіном, який перебував із візитом у Києві, та згадав оголошений пакет допомоги на 400 мільйонів доларів.
«Готується і ще окремий пакет — фінансування на виробництво українських дронів, 800 мільйонів доларів. Україна вдячна за цю підтримку. Нам потрібно, щоб попри будь-які загрози політичного характеру у світі Україна могла незмінно захищати свій суверенітет, свою незалежність. Обов’язково це буде», — додав він.
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Також, сказав глава держави, з Остіном він обговорив реалізацію українського «плану перемоги» — «конкретні кроки, які можуть реалізувати пункти «плану».
«Ми потребуємо рішучості партнерів, і особливо на тлі інформації про нову роль Північної Кореї у підтримці росії», — зазначив Зеленський.
За матеріалами:
Європейська правда
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