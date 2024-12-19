Торгівля з Японією зросла на 6% у 2024 році — Мінекономіки Сьогодні 11:33 — Казна та Політика

Обсяг двосторонньої торгівлі між Україною та Японією у 2024 році зріс на 6% і сягнув $747,2 млн, продовживши торішню тенденцію зростання, яка становила майже 30%.

Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко під час бізнес-форуму в Осаці, передає Мінекономіки

Вона наголосила, що Україна працює над посиленням двосторонньої торгівлі з Японією та відзначає пожвавлення активності від початку повномасштабного вторгнення. Мета України нині — не тільки торгувати з Японією, а й залучати японські інвестиції в Україну для створення японської продукції в Україні.

Крім того, за словами Свириденко, Японія — другий за обсягом донором допомоги бюджету України. Лише цього року підтримали український держбюджет на $4,2 млрд.

Зазначається, що країна також реалізує понад 30 проєктів через міжнародні організації, зокрема в таких сферах як сільське господарство, медицина, гуманітарне розмінування та інші.

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