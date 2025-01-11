США ввели нові санкції проти енергетичного сектору рф — Finance.ua

США ввели нові санкції проти енергетичного сектору рф Сьогодні 09:29 — Казна та Політика

США ввели нові санкції проти енергетичного сектору рф

У п’ятницю, 10 січня, США повідомили про запровадження санкцій проти ряду російських нафтових і страхових компаній. До санкційного списку потрапили «Сургутнафтогаз», «Газпром Нафта», «Інгосстрах», «Альфастрахування» та «Радкомфлот».

Про це повідомили у міністерстві фінансів США.

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Санкції охоплюють понад 400 фізичних осіб та організацій енергетичного сектору росії, які прямо чи опосередковано підтримують війну рф проти України.

Хто потрапив під санкції

Зокрема, під санкції потрапили керівник «Газпром нафти» Олександр Дюков, син співвласника «Лукойлу» мільярдер Вагіт Алекперов, а також Сергій Кудряшов, керівник «Зарубіжнафти».

Нові санкції також торкнулися сербської компанії NIS, яка є дочірнім підприємством російського «Газпром нафти». Обмеження також були введені проти страхових компаній, зокрема «Інгосстрах» та «Альфастрахування».

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Згідно з повідомленням, з 27 лютого американським компаніям забороняється надавати нафтосервісні послуги в росії.

Нові санкції включають також обмеження, які ускладнюють для росії можливість уникати «цінових стель» на нафту, встановлених країнами G7.

До санкційного списку потрапили 184 танкери, також було закрито доступ до залишкових суден компанії «Совкомфлот», що має на меті запобігти обходу міжнародних санкцій.

Крім того, під обмеження потрапив й «Росатом»: проти 14 членів його ради директорів, які підтримують російський військово-промисловий комплекс і причетні до контролю над Запорізькою атомною електростанцією, також ввели санкції

Нові санкції також передбачають заборону на послуги в видобутку та транспортуванні нафти для міжнародних компаній, обмеження на LNG-термінали, зокрема Portovaya та Cryogas Vysotsk, що скоротить експортні можливості росії.

Реакція Зеленського

Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за оголошений новий пакет санкцій проти понад 400 суб’єктів, які пов’язані з російським енергосектором.

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«Двопартійна підтримка Сполучених Штатів справді дуже важлива, і ми це добре відчуваємо. Ці заходи суттєво підривають фінансову основу російської воєнної машини, адже порушують ланцюжок постачання: ключові російські виробники, страхові компанії, постачальники послуг у нафтогазовій галузі, 184 танкери тіньового флоту, логістичні об’єкти та компанії третіх країн», — наголосив Зеленський.

За його словами, важливу роль відіграє запровадження санкцій проти таких компаній як «Сургутнафтогаз» — «ключовий фінансовий гаманець для самого путіна».

«Такі дії посилають чіткий сигнал: злочинці мають платити за свої злочини. Чим менше доходів росія отримуватиме від нафти й інших енергоресурсів, тим швидше буде відновлено мир», — додав президент.

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