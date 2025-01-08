Мінфін США вводить санкції проти угорського міністра за його участь у корупційних схемах — Finance.ua
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Мінфін США вводить санкції проти угорського міністра за його участь у корупційних схемах

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Мінфін США вводить санкції проти угорського міністра за його участь у корупційних схемах
Мінфін США вводить санкції проти угорського міністра за його участь у корупційних схемах
США запровадили санкції проти Антала Рогана — високопосадовця угорського уряду, через його причетність до корупції в Угорщині.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів США.
Роган обіймає посаду міністра апарату кабінету Орбана та контролює одразу кілька державних структур, зокрема Національний офіс комунікацій, Цифрове урядове агентство та Угорське агентство з питань туризму.
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Він потрапив до санкційного списку за порушення Глобального акта Магнітського, що передбачає відповідальність за порушення прав людини та корупцію.
За час перебування на посаді урядовця Роган організував угорську систему розподілу державних контрактів і ресурсів серед наближених, лояльних до нього та політичної партії «Фідес». Він організував схеми, покликані контролювати кілька стратегічних секторів угорської економіки.
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«Міністр Роган відіграв центральну роль у створенні системи в Угорщині, яка принесла користь йому самому і його партії коштом угорського народу. Діяльність Рогана є символом ширшої атмосфери безкарності в Угорщині, де ключові елементи держави захоплено олігархами і недемократичними гравцями», — йдеться в заяві.
Запроваджені санкції блокують всі активи Рогана в США та забороняють транзакції з ним та його підприємствами. Крім того, фінансові установи, що взаємодіють з Роганом, можуть також опинитися під санкціями.
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