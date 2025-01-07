США вивели з-під санкцій фінансові операції з новим урядом Сирії — Finance.ua
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США вивели з-під санкцій фінансові операції з новим урядом Сирії

Світ
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США вивели з-під санкцій фінансові операції з новим урядом Сирії
США вивели з-під санкцій фінансові операції з новим урядом Сирії
Сполучені Штати скасували санкційні обмеження і тимчасово дозволили низку фінансових операцій з новим урядом Сирії.
Про це йдеться в генеральній ліцензії Міністерства фінансів США.
Документом передбачається проведення угод із сирійськими державними структурами, оформленими після 8 грудня 2024 року. З-під дії обмежень, зокрема, виведено транзакції та перекази, пов’язані з постачанням нафти, природного газу та електрики всередині Сирії, у тому числі через Центральний банк Сирії. Крім цього, послаблення поширюються на перекази власних коштів.
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Водночас у відомстві наголосили, що санкційні послаблення не поширюються на угоди, пов’язані з росією та Іраном, а також на постачання технологій, товарів, програмного забезпечення та послуг російського чи іранського походження.
Напередодні газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела писала, що США можуть на пів року послабити обмеження на відправку до Сирії гуманітарної допомоги «на знак підтримки» нового уряду країни, сформованого після повалення режиму Башара Асада.
За матеріалами:
suspilne.media
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