Центробанк Сирії вивіз літаками до росії майже дві тонни готівки на $250 млн — Finance.ua

Центробанк Сирії вивіз літаками до росії майже дві тонни готівки на $250 млн Сьогодні 11:45

Центральний банк Сирії з березня 2018 року до вересня 2019-го відправив до москви літаками близько $250 млн готівкою.

Про це пише Financial Times із посиланням на дані російського митного агрегатора Import Genius, передає Радіо Свобода.

Згідно з ними, у цей період із Сирії було виконано 21 рейс до московського аеропорту «Внуково».

Загальна вага банкнот номіналом $100 і 500 євро склала близько двох тонн. Зокрема, у лютому 2019 року із Сирії до москви відправили близько 20 млн євро, у травні того ж року — $10 млн, стверджує Financial Times.

Кошти відправили до двох банків: «Російської фінансової корпорації» (РФК) і ЦМРБанку. Обидва вони перебувають під санкціями США. Як уточнює видання, РФК пов’язана з «Рособоронекспортом». До 2018 року центральний банк Сирії кошти в російські банки не переказував.

Співрозмовники газети повідомили, що через санкції, запроваджені проти Сирії, іноземні резерви країни були майже вичерпані. Сирійський центральний банк використав готівку для закупівлі російської пшениці, оплати послуг із друку грошей та оборонних витрат.

Згідно з російськими документами, із росії до Сирії в той же період відправляли військові компоненти і нові сирійські банкноти, надруковані на російському «Гознаку».

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

«Хайят Тахрір аш-Шам» оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада «Хайят Тахрір аш-Шам» (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про «тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

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