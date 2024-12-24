Швейцарія приєдналася до 15-го пакета санкцій ЄС проти рф і до обмежень щодо білорусі — Finance.ua
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Швейцарія приєдналася до 15-го пакета санкцій ЄС проти рф і до обмежень щодо білорусі

Світ
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Швейцарія приєдналася до 15-го пакета санкцій ЄС проти рф і до обмежень щодо білорусі
Швейцарія приєдналася до 15-го пакета санкцій ЄС проти рф і до обмежень щодо білорусі
Влада Швейцарії ухвалила рішення приєднатися до ухваленого 16 грудня ЄС 15-го пакета санкцій щодо рф, а також до заходів проти білорусі.
Про це повідомляється на сайті швейцарського уряду.
«Міністерство економіки, освіти і науки Швейцарії в межах своїх повноважень щодо санкцій розширило санкційні списки щодо росії та білорусі. Тим самим Швейцарія прийняла нові санкції ЄС», — йдеться в заяві влади.
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Рішення швейцарської влади набуває чинності 24 грудня.
«Крім того, міністерство ухвалило індивідуальні фінансові санкції, які ЄС запровадив проти білорусі в межах його заходів проти білоруського режиму через ситуацію в цій країні», — також ідеться у пресрелізі.
Євросоюз минулого понеділка опублікував 15-й пакет санкцій. Він, зокрема, передбачає обмежувальні заходи проти низки танкерів для перевезення нафти і СПГ. Крім того, ЄС оновив санкційні списки, додавши до нього десятки фізичних і юридичних осіб
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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