Швейцарія приєдналася до 15-го пакета санкцій ЄС проти рф і до обмежень щодо білорусі — Finance.ua

Швейцарія приєдналася до 15-го пакета санкцій ЄС проти рф і до обмежень щодо білорусі Сьогодні 10:45 — Світ

Швейцарія приєдналася до 15-го пакета санкцій ЄС проти рф і до обмежень щодо білорусі

Влада Швейцарії ухвалила рішення приєднатися до ухваленого 16 грудня ЄС 15-го пакета санкцій щодо рф, а також до заходів проти білорусі.

Про це повідомляється на сайті швейцарського уряду.

«Міністерство економіки, освіти і науки Швейцарії в межах своїх повноважень щодо санкцій розширило санкційні списки щодо росії та білорусі. Тим самим Швейцарія прийняла нові санкції ЄС», — йдеться в заяві влади.

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Рішення швейцарської влади набуває чинності 24 грудня.

«Крім того, міністерство ухвалило індивідуальні фінансові санкції, які ЄС запровадив проти білорусі в межах його заходів проти білоруського режиму через ситуацію в цій країні», — також ідеться у пресрелізі.

Євросоюз минулого понеділка опублікував 15-й пакет санкцій. Він, зокрема, передбачає обмежувальні заходи проти низки танкерів для перевезення нафти і СПГ. Крім того, ЄС оновив санкційні списки, додавши до нього десятки фізичних і юридичних осіб

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