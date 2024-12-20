Швейцарія виділяє Україні 48 мільйонів євро на зимову допомогу — Finance.ua

Швейцарія виділяє Україні 48 мільйонів євро на зимову допомогу Сьогодні 10:32 — Казна та Політика

Швейцарія виділяє Україні 48 мільйонів євро на зимову допомогу

Через посилення російських атак на критичну інфраструктуру, значна частина населення України стикається з відключеннями електроенергії та опалення. Швейцарія долучилася до допомоги, виділивши майже 45 мільйонів швейцарських франків (48 мільйонів євро) на подолання зимових викликів.

Про це йдеться в повідомленні Федеральної ради Швейцарії.

Кошти підуть на відновлення енергетичної інфраструктури, ремонт пошкоджених будинків, а також — на задоволення гуманітарних потреб.

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Більше половини виробництва електроенергії в Україні знищено, що позбавило мільйони людей доступу до електрики, опалення та води.

Згідно з повідомленням, особлива увага приділяється внутрішньо переміщеним особам і людям поблизу лінії фронту чи у віддалених регіонах.

Допомога включає роздачу твердого палива та зимового одягу, ремонт і утеплення пошкоджених будинків.

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Зазначається, що Швейцарія інвестує в енергоефективність на місцевому рівні через внески до багатосторонніх фондів, таких як Східноєвропейське партнерство з енергоефективності та Фонд енергетичної підтримки України. Фінансування використовується для:

ремонту енергетичних систем;

закупівлі запасних частин і палива;

транспортування обладнання, зокрема кабелів, трансформаторів і мережевих конструкцій.

За останні дві зими Швейцарія виділила 84,5 мільйона франків на зимову допомогу. З початку повномасштабної війни Швейцарія надала Україні понад 477 мільйонів франків на гуманітарні потреби.

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