Естонія виділить додаткові 200 тисяч євро для допомоги Україні — Finance.ua

Естонія виділить додаткові 200 тисяч євро для допомоги Україні Сьогодні 16:15 — Казна та Політика

Естонія виділить додаткові 200 тисяч євро для допомоги Україні

Міністерство закордонних справ Естонії виділить із бюджету 2024 року ще 200 тисяч євро на допомогу українцям.

Про це заявив очільник естонського МЗС Маргус Цахкна цитує ERR.

Допомога призначена для жінок, дітей та людей з особливими потребами. Окрім того, підтримають відновлення енергетичної інфраструктури України.

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«Ми не можемо забувати, що поблизу лінії фронту в Україні ситуація, як і раніше, дуже важка, а гуманітарні потреби великі. Вплив війни глибоко зачіпає суспільство, і важливо, щоб Естонія через міжнародні організації могла підтримати найбільш вразливих людей», — сказав глава МЗС Естонії.

100 тисяч євро виділили Гуманітарному фонду України при Управлінні ООН з координації гуманітарних питань.

68 тисяч євро передбачили для Фонду ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА) для пом’якшення гуманітарної ситуації в Україні у 2025 році. В естонському МЗС наголосили, що дві третини українських жінок зазнали гендерного насильства, багато стали жертвами торгівлі людьми або сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, кількість випадків домашнього насильства також збільшилася.

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На підтримку діяльності Міжнародної організації з міграції у 2025 році естонське МЗС виділило 10 тисяч євро.

Фонд підтримки енергетики України отримає 20 тисяч євро для відновлення енергетичної інфраструктури. Голова МЗС додав, що енергетичний сектор України, як і раніше, потребує підтримки, оскільки, за прогнозами, відключення світла триватимуть від 6 до 18 годин на добу.

hromadske За матеріалами:

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