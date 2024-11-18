Естонія оголосила новий пакет військової допомоги Україні — Finance.ua

Естонія оголосила новий пакет військової допомоги Україні Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Естонія оголосила новий пакет військової допомоги Україні

Естонія направить новий пакет військової допомоги Україні, повідомило Міністерство оборони країни.

Пакет допомоги зібраний із запасів естонських Сил оборони, враховуючи потреби України. Там будуть військово-морська форма, прилади спостереження, приціли, засоби балістичного захисту і різні види боєприпасів.

Незабаром уряд країни відкриє щорічну програму підтримки естонських компаній на конкурсній основі. Це не лише підтримає Україну, але й економіку та безпеку самої Естонії.

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Естонія вже передала Україні військової допомоги на понад €500 мільйонів, або 1,4% валового внутрішнього продукту. Це були переносні протитанкові комплекси Javelin, протитанкові міни і гранатомети, міномети, артилерійські установки, автівки й засоби звʼязку, польові шпиталі, медичне обладнання, засоби індивідуального захисту та сухпайки.

Крім того, Естонія провела навчання 1 500 українських військових.

theБабель За матеріалами:

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