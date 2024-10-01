Естонія планує змінити структуру військової допомоги Україні — Finance.ua
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Естонія планує змінити структуру військової допомоги Україні

Казна та Політика
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Естонія має намір змінити структуру військової допомоги Україні, зосередивши її на продукції естонських підприємств. У 2023 році Естонія надала Україні допомогу на суму близько 100 млн євро, що становить 0,25% ВВП країни.
Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє ERR.
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Найближчими роками підтримка України з боку Естонії продовжиться, однак фокус буде зроблено на товарах місцевого виробництва.
За словами Певкура, Естонія вже почала переговори з Україною з приводу їхніх пріоритетів, щоб адаптувати свою продукцію під українські потреби.
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Естонська оборонна промисловість здатна виробляти широкий асортимент товарів на суму понад 100 млн євро на рік, включно з безпілотниками, системами розмінування та спостереження, військовими катерами та противодроновими рушницями.
Міністр зазначив, що естонська військова продукція, що поставляється в Україну, отримала високі оцінки і залишається затребуваною. Серед успішних поставок — безпілотники, військові катери та противодронові рушниці. Після узгодження пріоритетів української сторони, Естонія планує організувати тендери для своїх оборонних підприємств.
За матеріалами:
РБК-Україна
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