Естонія планує змінити структуру військової допомоги Україні — Finance.ua

Естонія планує змінити структуру військової допомоги Україні Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Естонія має намір змінити структуру військової допомоги Україні, зосередивши її на продукції естонських підприємств. У 2023 році Естонія надала Україні допомогу на суму близько 100 млн євро, що становить 0,25% ВВП країни.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє ERR.

Читайте також Естонська оборонна компанія вироблятиме ракетні системи в Україні

Найближчими роками підтримка України з боку Естонії продовжиться, однак фокус буде зроблено на товарах місцевого виробництва.

За словами Певкура, Естонія вже почала переговори з Україною з приводу їхніх пріоритетів, щоб адаптувати свою продукцію під українські потреби.

Естонська оборонна промисловість здатна виробляти широкий асортимент товарів на суму понад 100 млн євро на рік, включно з безпілотниками, системами розмінування та спостереження, військовими катерами та противодроновими рушницями.

Міністр зазначив, що естонська військова продукція, що поставляється в Україну, отримала високі оцінки і залишається затребуваною. Серед успішних поставок — безпілотники, військові катери та противодронові рушниці. Після узгодження пріоритетів української сторони, Естонія планує організувати тендери для своїх оборонних підприємств.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.