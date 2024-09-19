Естонська оборонна компанія вироблятиме ракетні системи в Україні — Finance.ua

Естонська оборонна компанія вироблятиме ракетні системи в Україні Сьогодні 03:23 — Фондовий ринок

Естонська оборонна компанія вироблятиме ракетні системи в Україні

Естонська оборонна компанія Frankenburg Technologies оголосила, що почне виробництво ракетних систем в Україні.

Про це повідомляє агенція Bloomberg

«Нещодавно створена естонська оборонна компанія оголосила, що почне виробляти протидронові ракетні системи в Україні», — йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, «заява компанії Frankenburg Technologies є ознакою зацікавленості європейських виробників зброї у відкритті виробничих потужностей на українській землі».

Компанія Frankenburg Technologies була створена у січні за участю провідних діячів оборонної та технологічної промисловості Естонії. Компанію консультує екскомандувач Силами оборони Естонії генерал Естонії Мартін Герем, а генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Ваарсі приєднався в якості стратегічного інвестора. (Естонська компанія Milrem Robotics є активним учасником кількох європейських консорціумів оборонних проєктів, якими керують Європейське оборонне агентство та Європейський оборонний фонд.)

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Співзасновником компанії є Тааві Мадіберк, генеральний директор естонського виробника суперконденсаторів Skeleton Technologies, який має інвестиції в Німеччині та Франції і технологічне партнерство з Siemens. Згідно з документами компанії, із Frankenburg Technologies пов’язаний Маргус Ліннамяе, один з найбагатших бізнесменів Естонії.

Як повідомлялося, 10 червня у межах спільного підприємства Укроборонпрому з Rheinmetall відкрито перший спільний цех з ремонту та виробництва німецької бронетехніки в Україні.

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