Естонська оборонна компанія вироблятиме ракетні системи в Україні — Finance.ua

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Естонська оборонна компанія вироблятиме ракетні системи в Україні

Фондовий ринок
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Естонська оборонна компанія вироблятиме ракетні системи в Україні
Естонська оборонна компанія вироблятиме ракетні системи в Україні
Естонська оборонна компанія Frankenburg Technologies оголосила, що почне виробництво ракетних систем в Україні.
Про це повідомляє агенція Bloomberg.
«Нещодавно створена естонська оборонна компанія оголосила, що почне виробляти протидронові ракетні системи в Україні», — йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, «заява компанії Frankenburg Technologies є ознакою зацікавленості європейських виробників зброї у відкритті виробничих потужностей на українській землі».
Компанія Frankenburg Technologies була створена у січні за участю провідних діячів оборонної та технологічної промисловості Естонії. Компанію консультує екскомандувач Силами оборони Естонії генерал Естонії Мартін Герем, а генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Ваарсі приєднався в якості стратегічного інвестора. (Естонська компанія Milrem Robotics є активним учасником кількох європейських консорціумів оборонних проєктів, якими керують Європейське оборонне агентство та Європейський оборонний фонд.)
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Співзасновником компанії є Тааві Мадіберк, генеральний директор естонського виробника суперконденсаторів Skeleton Technologies, який має інвестиції в Німеччині та Франції і технологічне партнерство з Siemens. Згідно з документами компанії, із Frankenburg Technologies пов’язаний Маргус Ліннамяе, один з найбагатших бізнесменів Естонії.
Як повідомлялося, 10 червня у межах спільного підприємства Укроборонпрому з Rheinmetall відкрито перший спільний цех з ремонту та виробництва німецької бронетехніки в Україні.
За матеріалами:
Укрінформ
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