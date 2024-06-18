Rheinmetall хоче виробляти в Україні гібрид танка і протиповітряної оборони — Finance.ua
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Rheinmetall хоче виробляти в Україні гібрид танка і протиповітряної оборони

Технології&Авто
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Rheinmetall хоче виробляти в Україні гібрид танка і протиповітряної оборони
Rheinmetall хоче виробляти в Україні гібрид танка і протиповітряної оборони
Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує виробляти на заводі в Україні гібриди танків Leopard і ППО Skyranger. Прототип уже представили в Парижі на збройовій виставці Eurosatory 2024 року.
Як пише Bild, Rheinmetall інтегрувала бойове відділення з вежею зенітного комплексу Skyranger з 35-мм гарматою на танкове шасі Leopard 1 замість оригінальної колісної платформи БТР Boxer. Це дасть змогу системі рухатися пересіченою місцевістю разом з іншою важкою гусеничною бронетехнікою, що зробить її повноцінною системою ППО сухопутних військ.
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Представник Rheinmetall Берн Бернхард зазначив, що у концерну багато танків Leopard 1, на шасі яких можна встановлювати вежі Skyranger. І інтеграція 4,5-тонного модуля на танкове шасі також може дати змогу встановлювати додаткове обладнання, яке використовуватиметься для виявлення та супроводу цілей. Ще одна перевага полягає в тому, що таке рішення посприяє збільшенню готових до пуску ракет у пусковій установці.
Відомо, що поки що завод, побудований на заході України, переважно займається ремонтом пошкоджених під час боїв танків Leopard 1 і БМП Marder. Однак у найближчому майбутньому там ремонтуватимуть передані ЗСУ Leopard 2, а також танки інших країн. Зазначається, що більшість БМП Marder, які приходять на ремонт на цей завод, підірвалися на міні.
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Розташування відкритого в Україні заводу Rheinmetall засекречено.
Нагадаємо, Rheinmetall планує запустити в Україні виробництво бойових машин піхоти Lynx. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин заявив, що йдеться про одну з найсучасніших БМП.
За матеріалами:
УНІАН
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