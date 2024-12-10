Україна співпрацюватиме з Естонією для розвитку цифрового партнерства — Федоров Вчора 12:43

Україна співпрацюватиме з Естонією для розвитку цифрового партнерства — Федоров

Як повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграмі , Україна співпрацюватиме з Естонією для розвитку цифрового партнерства.

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал обговорили подальшу співпрацю у розбудові цифрової держави.

«Зустрівся з премʼєр-міністром на бізнес-форумі, щоб обговорити спільні ініціативи та результати. Естонія залишається для нас топ-прикладом у побудові цифрової держави. Експертиза колег допомогла створити „Дію“, якою користується 21 млн українців», — наголосив віцепрем’єр-міністр.

Представники урядів України та Естонії узяли участь у форумі, спрямованому на зміцнення бізнесових відносин між країнами через спільні інноваційні рішення, інвестиції та можливість створити спільні проєкти для економічного розвитку обох країн.

Федоров додав, що Україна продовжить співпрацю з естонською стороною для розвитку цифрового партнерства та створення комфортних умов для бізнесу. Він подякував Естонії за підтримку Талліннського механізму, що став потужним інструментом кіберзахисту та обʼєднав уже 11 країн. Естонія була ініціатором цього проєкту й продовжує його координувати.

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