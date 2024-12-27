Китай запровадив санкції проти американських компаній США за продаж зброї Тайваню — Finance.ua

Китай запровадив санкції проти американських компаній США за продаж зброї Тайваню Сьогодні 15:45

Китай запровадив санкції проти семи військових компаній Сполучених Штатів Америки (США) та їх керівників. Відповідний крок було прийнято через військову допомогу та продаж зброї Тайваню.

Про це повідомляє Global Times

Як нагадує видання, Штати нещодавно оголосили про значну військову допомогу Тайваню, що, згідно з заявою Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю серйозно порушує принцип «одного Китаю».

Санкції Пекіну були введені проти:

Insitu Inc.;

Hudson Technologies Co.;

Saronic Technologies, Inc.;

Raytheon Canada;

Raytheon Australia;

Aerkomm Inc.;

Oceaneering International, Inc.;

«Їхнє рухоме і нерухоме майно, а також інші види активів на території Китаю будуть заморожені. Всім організаціям і приватним особам на території Китаю забороняється вступати з ними в транзакції, співпрацю та інші види діяльності, йдеться в заяві», — додає Global Times.

Відносини між Китаєм та США

Відносини між США та Китайською Народною Республікою (КНР) залишаються складними й напруженими, охоплюючи такі сфери, як торгівля, політика, безпека та технології.

Обидві держави є глобальними конкурентами, і їхні взаємини визначаються економічним суперництвом та геополітичною напругою. Особливо це помітно у питаннях, пов’язаних із Тайванем, ситуацією в Південно-Китайському морі та правами людини.

Додатковим фактором напруженості стали політичні зв’язки між Китаєм і Російською Федерацією (РФ). Сполучені Штати неодноразово звертали увагу на ризики для міжнародної репутації Китаю через його допомогу москві в обхід санкцій, запроваджених проти рф за розв’язання війни проти України.

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