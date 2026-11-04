Упродовж січня-жовтня 2026 року уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 345 653,9 млн грн, 452,0 млн дол. США та 696,7 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 313 058,2 млн грн, 650,0 млн дол. США та 557,8 млн євро.

Про це повідомляє Національний банк України.

Скільки коштів Україна залучила від продажу ОВДП

Загалом із початку повномасштабного вторгнення до 31 жовтня 2026 року уряд України на первинних аукціонах залучив 1 827 769,6 млн грн, 11 243,3 млн дол. США та 3 944,0 млн євро, а на погашення за ОВДП спрямував 1 308 212,5 млн грн, 12 145,3 млн дол. США та 3 479,2 млн євро.

Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у жовтні, становила 16,75% річних у гривні. ОВДП, номіновані в доларах США та євро, в жовтні не розміщувалися.

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Станом на 1 листопада 2026 року загальний портфель ОВДП у власності юридичних осіб становив 1138,1 млрд грн в еквіваленті.

Структура портфеля за валютами випуску:

1 060 147,8 млн грн;

1 035,3 млн дол. США;

611,4 млн євро.

Загальний портфель ОВДП у власності фізичних осіб сягнув 173,1 млрд грн в еквіваленті. Структура портфеля за валютами випуску:

105 549,1 млн грн;

1 170,7 млн дол. США;

285,3 млн євро.

Загальний портфель ОВДП у власності нерезидентів становить 18,2 млрд грн в еквіваленті. Структура портфеля за валютами випуску:

16 968,5 млн грн;

15,0 млн дол. США;

10,0 млн євро.

ОВДП у власності юридичних та фізичних осіб

Станом на 1 листопада 2026 року загальний портфель військових облігацій у власності юридичних осіб (без банків) становив 71,7 млрд грн в еквіваленті порівняно із 87,0 млрд грн в еквіваленті рік тому.

Структура портфеля військових ОВДП у власності бізнесу за валютами випуску:

47 367,9 млн грн, або 22,2% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у гривні;

346,0 млн дол. США, або 17,6% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США;

170,2 млн євро, або 20,8% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у євро.

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних осіб становив 111,7 млрд грн в еквіваленті порівняно з 76,1 млрд грн в еквіваленті станом на 1 листопада 2025 року.

Структура портфеля військових ОВДП у власності фізичних осіб за валютами випуску:

52 002,1 млн грн, або 24,4% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у гривні;

1 052,1 млн дол. США, або 53,4% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США;

235,9 млн євро, або 28,8% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у євро.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів становить 5 696,1 млн грн, 13,1 млн дол. США та 10,0 млн євро.