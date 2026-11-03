Apple отримала рекордні $57,58 млрд від продажу iPhone за квартал

Apple встановила рекорд продажів iPhone, отримавши $57,58 млрд доходу від смартфонів за четвертий квартал 2026 року. Це на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як пише The Verge, компанія досягла такого результату навіть без випуску нової базової моделі iPhone під час останнього оновлення лінійки.

Що забезпечило зростання продажів iPhone

Зростанню доходів сприяв вересневий запуск iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, які коштують дорожче за попередні моделі. Крім того, Apple підвищила ціни на старіші смартфони.

Компанія також представила свій перший складаний iPhone Duo, однак його передзамовлення не враховані у звіті.

Apple зіткнулася зі зростанням вартості компонентів

Водночас Apple стикається зі зростанням вартості пам’яті та проблемами в ланцюгах постачання. За словами генерального директора Джона Тернуса, витрати на пам’ять збільшилися порівняно з попереднім кварталом.

Частково це компенсували завдяки заздалегідь накопиченим запасам компонентів та зниженню цін на інші комплектувальні. Також компанія мала обмежену кількість iPhone Duo для продажу в магазинах на старті, а деякі покупці отримають смартфони лише у 2027 році.

Як змінилися доходи Apple від інших напрямів

Загальний дохід Apple за квартал зріс на 12% - до $114,5 млрд. Продажі комп’ютерів Mac принесли $10,79 млрд, що на 24% більше, ніж торік.